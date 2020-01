Xiaomi Mi Band 5: większy ekran, NFC z Google Pay…

Pojawiły się nowe doniesienia na temat nowej opaski Xiaomi – modelu Mi Band 5. Ten niewątpliwie gorąco oczekiwany smartband zostanie wyposażony w funkcję, która może zadecydować o jego sukcesie.

Xiaomi Mi Band 4 to jedna z najpopularniejszych opasek sportowych na świecie i także w Polsce, ale zabrakło w niej możliwości dokonywania płatności zbliżeniowych w stosowanych u nas systemach. Tym razem jednak ma być inaczej. Xiaomi Mi Band 5 będzie wyposażony w NFC. Co więcej, nie będzie to NFC jedynie z obsługą Mi Pay, systemem przystosowanym tylko do działania w Chinach, ale zapewni także możliwość płatności za pomocą Google Pay lub innych metod transakcji zbliżeniowych.

Pierwsze spekulacje na temat globalnej wersji NFC w Xiaomi Mi Band 5 pojawiały się już wcześniej, ale dotąd pozostawały w sferze domysłów. Teraz jednak producent – należąca do Xiaomi firma Huami - potwierdził te informacje, chociaż wciąż są to jeszcze doniesienia nieoficjalne, które przytacza, powołując się na wewnętrzne źródło, serwis Tizenhelp.

Z nowych informacji wynika także, że Xiaomi Mi Band 5 będzie miał większy, dotykowy ekran AMOLED 1,2 cala (poprzednik ma 0,95 cala), ekran będzie przy tym jaśniejszy, bardziej kontrastowy i zapewni lepszą czytelność w pełnym słońcu.

Według tych samych doniesień opaska ma kosztować w Chinach 179 juanów, czyli około 100 zł. Premiera odbędzie się w czerwcu w Chinach. Kiedy jednak pojawi się w Europie i za jaką kwotę, można się tylko domyślać.

Źródło zdjęć: Xiaomi (Mi Band 4)

Źródło tekstu: Tizenhelp, GSM Arena