Xiaomi Mi A2 otrzymuje Androida 10

Dobra wiadomość dla posiadaczy modelu Xiaomi Mi A2. Już niedługo będą mogli się oni cieszyć najnowszą wersją Androida.

Xiaomi Mi A2 pojawił się w lipcu 2018 roku jako następca pierwszego telefonu Xiaomi z programu Android One. Mi A2 zadebiutował z Androidem 8.1 Oreo na pokładzie, a już w listopadzie otrzymał aktualizację do Androida 9 Pie. We wrześniu 2019 pojawiła się kolejna wersja Androida, pierwsza nie mająca nic wspólnego ze słodyczami. Teraz przyszedł czas by Xiaomi Mi A2 dołączył do grona urządzeń z Androidem 10. Uaktualnienie waży 1,3 GB i zawiera również grudniowe poprawki bezpieczeństwa.

Przypomnijmy: Mi A2 ma wyświetlacz o przekątnej 5,99 cala, podwójny aparat główny (20 Mpix + 12 Mpix) i pojedynczy przedni (20 Mpix). Smartfon napędzany jest układem Snapdragon 660 wspieranym przez 4 lub 6 GB RAM-u i 32, 64 lub 128 GB pamięci wbudowanej. Akumulator ma pojemność 3000 mAh.

Źródło tekstu: XDA Developers, wł