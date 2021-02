Xiaomi Black Shark 4 Pro znaleziony w Konsoli Google Play

W Konsoli Google Play znaleziono informacje na temat Xiaomi Black Shark 4 Pro, czyli nowego gamingowego smartfona chińskiego producenta.

Smartfon znaleziony w Konsoli Google Play funkcjonuje pod oznaczeniem PRS-A0. Ma on pracować pod kontrolą Androida 11, a na pokładzie znajdziemy wyświetlacz o rozdzielczości 1080x2400 oraz 12 GB RAM. Wpis w bazie zawiera także odniesienie do procesora Qualcomm SM8250, co sugerowałoby obecność procesora Qualcomm Snapdragon 865. Wydaje się jednak, że jest to błąd - podstawowy Black Shark 4 według dotychczasowych doniesień ma być wyposażony w topowego Snapdragona 888 i tego samego spodziewamy się tutaj.

A skoro o podstawowym Xiaomi Black Shark 4 mowa, warto przypomnieć, że informacje na jego temat również pojawiły się już w Konsoli Google Play pod nazwą kodową "Kaiser" i oznaczeniem KSR-A0. W ten sposób udało się potwierdzić, że na pokładzie urządzenie znajdzie się wyświetlacz Full HD+, 8 GB RAM i Android 11. Co ciekawe, tutaj również pojawił się błędny wpis na temat procesora. Sugerował on, że nowy Black Shark miałby być wyposażony w Snapdragona 835 z 2017 roku, podczas gdy pozostałe doniesienia jednoznacznie sugerują, że sercem urządzenia będzie tegoroczny Snapdragon 888.

Premiery Xiaomi Black Shark 4 - a więc prawdopodobnie także Xiaomi Black Shark 4 Pro - spodziewamy się jeszcze w tym kwartale. Poza wysoką wydajnością urządzenie ma wyróżniać się szybkim ładowaniem o mocy aż 120 W.

Zobacz: Jaki smartfon Xiaomi kupić? TOP 10 najlepszych modeli na luty 2021

Zobacz: Nowy smartfon Xiaomi: czterokrawędziowy ekran, bez ramek, bez portów. To ten model ma kosztować 10 tysięcy juanów?