Xiaomi Black Shark 4 Pro trafia do globalnej sprzedaży

Ile można czekać na premierę telefonu? Jak widać Xiaomi postanowił to sprawdzić. Xiaomi wydał model Black Shark 4 Pro rok temu, ale do tej pory dostępny był on tylko w Chinach. Teraz w końcu smartfon doczekał się ogólnoświatowej premiery. Urządzenie trafiło zarówno do oficjalnego internetowego sklepu, jak i na Amazona.

Niestety, dalej poza Chinami nie jest dostępna wersja S, czyli najmocniejszy wariant smartfonu. Oznacza to, że dostaniemy telefon ze Snapdragonem 888, a nie Snapdragonnem 888+. Od maja natomiast oficjalnie jest dostępna wersja standardowa.

Black Shark 4 Pro jest możliwy do kupienia z Polski. Za telefon z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej będzie trzeba zapłacić 580 euro. Wariant z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej kosztuje natomiast 680 euro. Chiny dalej będą miały na wyłączność wersję z 16 GB RAM i 512 GB pamięci wbudowanej. Na szczęście dostaniemy telefon w wersji z najszybszym ładowaniem 120 W. Do tej pory Xiaomi zostawiał telefony z takim ładowaniem na wyłączność Chin.

