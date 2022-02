Xiaomi Redmi 10A pojawia się w TENAA

Już niedługo oficjalnie pojawi się nowy smartfon Xiaomi. Model Redmi 10A pojawił się już w bazie chińskiej agencji TENAA.

Redmi jest co prawda oficjalnie osobną marką, to jednak ma ona o wiele ściślejsze związki z Xiaomi jako właścicielem niż miał np. Honor z Huaweiem. Niedługo oficjalnie zadebiutuje kolejny telefon tej jeszcze tańszej wersji Xiaomi. Będzie to Redmi 10A. Teraz nowe urządzenie pojawiło się na stronie chińskiej agencji TENAA.

Poznaliśmy dzięki temu specyfikację nowego smartfonu. Część już znaliśmy wcześniej, kiedy model przeszedł testy benchmarku Geekbench.

Redmi 10A - czy warto kupić?

Telefon Redmi 10A będzie miał układ MediaTek Helio G25 i wyświetlacz LCD o przekątnej 6,53 cala. To zdecydowanie bardzo budżetowa para. Pojedynczy aparat przedni 5 Mpix i pojedynczy główny sensor 13 Mpix również się w to wpisują.

Redmi 10A będzie miał aż cztery różne warianty. Najtańsza z nich będzie miała 2 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej. Zobaczymy także warianty 3/32, 3/64 i 4/128. Systemem operacyjnym będzie Android 11. taki przynajmniej pojawił się w Geekbench, a TENAA wcale tego nie zdementowała. Nakładką będzie natomiast MIUI 12.5. Akumulator będzie miał pojemność 4900 mAh.

Zobacz: Xiaomi 12 Lite – garść informacji o nowym smartfonie

Zobacz: Xiaomi wprowadza Mi Smart Projector 2, TV Stick 4K i Portable Electric Air Compressor 1S. Jakie ceny?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: xiaomi

Źródło tekstu: gsmarena