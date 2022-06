Xiaomi 12 Ultra prawie bez tajemnic. Oto jak wygląda

Powoli zbliża się premiera nowego smartfonu Xiaomi – topowego modelu Xiaomi 12 Ultra 5G. W sieci pojawiły się nowe informacje na temat urządzenia, a także kolejne rendery ujawniające jego wygląd.

Wprowadzona w tym roku seria Xiaomi 12 zostanie jeszcze uzupełniona o następne modele – Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro, a także topowy model Xiaomi 12 Ultra 5G. Z ujawnionych renderów wynika, że wszystkie będą opatrzone charakterystycznym czerwonym logotypem Leica obok aparatów. Znany producent optyki, dotąd związany z Huaweiem, nawiązał nową współpracę z Xiaomi, a jej efekty zobaczymy w najbliższych modelach.

Czerwony logotyp Leica znalazł się także przy monstrualnej wyspie aparatów w Xiaomi 12 Ultra 5G, złożonej z czterech obiektywów, flesza i czujników. Z najnowszych doniesień wynika, że znajdą się tam aparaty 50 Mpix (Sony IMX989), szerokokątny 48 Mpix, 48 Mpix z teleobiektywem peryskopowym. Jest tam również jeszcze jeden obiektyw peryskopowy. Do zdjęć selfie wykorzystamy za to aparat 20 Mpix.

Świetne wrażenie robi też ekran. Co prawda ma wycięcie na aparat, ale ramki są praktycznie niedostrzegalne – z boku szkło zachodzi na krawędź obudowy. Przekątna wyświetlacza to 6,6 cala, rozdzielczość 1440 x 3200, a proporcje 20:9. Jest to matryca AMOLED z odświeżaniem 120 Hz, jasnością standardowa 900 nitów i maksymalną 1700 nitów. Ekran wyświetla paletę ponad miliarda kolorów i wspiera HDR10+.

Obudowa Xiaomi 12 Ultra 5G wykonana jest z elementów ceramicznych na tyle i metalowej ramki dookoła. W telefonie znalazło się miejsce na głośniki stereo, nie ma za to wyjścia audio 3,5 mm. Telefon waży 234 g, a jego wymiary to 161,9 x 74,3 x 9,5 mm (13,1 mm na wyspie aparatów).

Wewnątrz mógł się znaleźć tylko jeden układ – najnowszy Snapdragon 8+ Gen 1, któremu pomagać będzie do 12 GB pamięci RAM. Pamięć wewnętrzna dostępna będzie w wersji 256 lub 512 GB. Akumulator o pojemności 5000 mAh zasilany będzie z mocą 120 W.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że Xiaomi 12 Ultra 5G ma kosztować 1350 USD, czyli blisko 5800 zł, chociaż ta kwota może się też jeszcze różnić na poszczególnych rynkach. Premiera odbędzie się w lipcu.

Źródło zdjęć: Zouton, @OnLeaks

Źródło tekstu: Zouton, @OnLeaks