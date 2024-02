Ulefone Note 17 Pro piękny jak flagowiec. Ma ekran AMOLED i 108 Mpix

Firma Ulefone zaprezentowała nowy model – Note 17 Pro. Tym razem nie jest to pancerniak, ale elegancki smartfon o wyglądzie flagowca. A jaką ma specyfikację?

Ulefone najbardziej kojarzy się z pancernymi smartfonami, które stały się wizytówką marki. Chiński producent stara się też zaistnieć w głównym nurcie rynku smartfonów i tu mu już idzie nieco gorzej. Najnowszy Ulefone Note 17 Pro może jednak przyciągnąć uwagę większej liczby nabywców.

Ulefone Note 17 Pro prezentuje się bardzo elegancko. Producent podkreśla, że jest to pierwszy w jego serii Note telefon z ekranem AMOLED – wcześnie były to zwykle IPS. Wyświetlacz jest dodatkowo zaokrąglony na brzegach, ma dużą przekątną 6,78 cala w rozdzielczości Full HD+ i zapewnia odświeżanie 120 Hz. Osłania go szkło Gorilla Glass 5, mankamentem jest jednak przeciętna jasność 500 nitów. W ekran wkomponowany został czytnik linii papilarnych.

Tył telefonu też wygląda jak z flagowego modelu, a uwagę przykuwają ciekawe warianty kolorystyczne – poza tradycyjnym czarnym Velvet Black jest też biały Pearl White i pomarańczowy Amber Orange.

A co pod maską? Tu już jest nieco skromniej – Ulefone Note 17 Pro to dość standardowy średniak, choć nie pozbawiony pewnych atutów. Sercem tego modelu jest układ MediaTek Helio G99, któremu towarzyszy 12 GB pamięci RAM LPDDR4X (+12 GB wirtualnego RAM-u). Na dane użytkownik otrzymuje 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2.

Telefon zapewnia łączność Dual SIM, LTE, VoLTE i Wi-Fi Calling, Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.2. Jest też NFC z płatnościami Google oraz emiter podczerwieni do funkcji pilota.

Zdjęcia wykonamy głównym aparatem 108 Mpix (Samsung HM2, f/1,9), aparatem makro 5 Mpix (f/2,2) lub przednim aparatem do selfie 32 Mpix (OV32B40, f/2,45). Maksymalna rozdzielczość nagrywanego wideo to 2K.

Ulefone Note 17 Pro wyposażony jest w akumulator 5050 mAh z ładowaniem 33 W. Wszystkim zarządza czysty Android 13.

W sklepie producenta Ulefone Note 17 Pro wyceniony jest obecnie na 319,99 USD (niecałe 1300 zł). Smartfon prawdopodobnie pojawi się też w oficjalnej polskiej dystrybucji, choć jego ceny można się tylko domyślać.

Źródło zdjęć: Ulefone

Źródło tekstu: Opracowanie własne