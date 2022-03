Twórca OnePlusa pokaże smartfon własnej marki

Carl Pei wraca na rynek smartfonów. Jego Nothing wyda własny telefon. Czy brytyjska firma powtórzy sukces OnePlusa?

OnePlus miał dwóch współzałożycieli. Pierwszym był Liu Zuohu (znany jako Pete Lau), a drugim Pei Yu (poza Chinami znany jako Carl Pei). Pierwszym był dawnym wiceprezesem Oppo, a drugi bardzo młodym marketingowcem w jego zespole. Razem stworzyli OnePlusa, jedną z ciekawszych marek w smartfonowej branży.

Teraz jednak duet się rozpadł. Liu dalej kieruje OnePlusem (który powrócił pod opiekuńcze skrzydła Oppo), a Pei rozwija własną firmę. To Nothing. Pei naprawdę jest obywatelem świata - urodził się w Chinach, mieszkał w USA, dorastał i uczył się w Szwecji, wrócił pracować do Chin, teraz prowadzi firmę w Wielkiej Brytanii.

Nothing będzie drugim OnePlusem?

Pierwszym produktem Nothing były słuchawki bezprzewodowe. Pei nie umiał jednak jak widać wytrzymać bez telefonów. Już w przyszłym miesiącu Nothing pokaże swój własny smartfon. Podczas targów MWC 2022 Pei rozmawiał z przedstawicielami Qualcommu i innymi partnerami.

Pei to jeden z lepszych specjalistów w branży. Czy to oznacza, że Nothing powtórzy sukces OnePlusa? Nie wiadomo, ale od czasów debiutu Realme rynek telefonów wydaje się być bardzo zabetonowany. Każdy śmiałek jest mile widziany. Tym bardziej, że będzie to europejski smartfon.

Źródło zdjęć: telepolis

Źródło tekstu: techcrunch