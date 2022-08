TCL NXTPaper 10s kosztuje tysiąc, ochrona wzroku jest bezcenna

Czy można czytać z tabletu cały wieczór i nie martwić się o wzrok? TCL zapewnia, że tak i przypomina o swoim tablecie TCL NXTPaper 10s.

TCL NXTPaper 10s chroni Twoje oczy

Funkcja ochrony oczu stosowana jest w tabletach już od dawna, ale to niemal wyłącznie zasługa wyłącznie oprogramowania, które zmienia barwy obrazu na ekranie. TCL NXTPaper 10s wynosi ochronę na nowy poziom. Stos autorskich filtrów pozwala wyeliminować niekorzystny i męczący dla ludzkiego oka wpływ jasnego, niebieskiego światła aż o ponad 73% w porównaniu do ekranu bez filtrów. Przy okazji obraz nie zostaje zabarwiony na żółto czy zielono. Ekran zdolny wyświetlić ponad 16 mln kolorów zachowuje naturalne odcienie. O jego jakości niech świadczy technologiczna nagroda przyznana tabletowi NXTPaper 10s na targach CES 2022 „Eye Protection Innovation Award of The Year”.

TCL podkreśla także, że tablet TCL NXTPaper 10s nie służy wyłącznie do czytania komiksów. Świetnie się sprawdzi także podczas notowania i rysowania dzięki eleganckiemu, płynnie działającemu rysikowi T-Pen. Rysik ma ergonomiczny kształt, a wrażenia z pisania do złudzenia przypominają korzystanie z normalnego notesu. Waga tabletu jest zupełnie do przyjęcia – 490 gramów.

Zobacz: TCL pokazuje nowe smartfony oraz prototyp składaka z klapką

Zobacz: Jaki telewizor na lato 2022? TCL wprowadza nowości QLED i MiniLED

Specyfikacja TCL NXTPaper 10S wymienia ośmiordzeniowy procesor MT 8768, 4 GB RAM-u oraz procesor graficzny GE8320. Tablet ma 8-megapikselową kamerę tylną z autofocusem i 5-megapikselową z przodu, obie z możliwością nagrywania wideo w rozdzielczości 1080p w 30 klatkach na sekundę. Dwa głośniki oraz dwa mikrofony sprawdzą się przy telekonferencjach, a gdy zabraknie Ci miejsca (64 GB pamięci masowej), możesz sięgnąć po kartę SD o pojemności do 256 GB. Akumulator ma 8000 mAh. Tablet jest gotowy na instalację Androida 12 i długie wsparcie w zakresie bezpieczeństwa danych.

Tablet TCL kosztuje w Polsce 999 zł. Jest dostępny w wersji czarnej i miętowej.

