TCL pokazuje nowe smartfony oraz prototyp składaka z klapką

Na CES 2022 firma TCL pokazała wiele nowych urządzeń, w tym smartfony. Na rynek amerykański wkrótce trafią nowe telefony z serii TCL 30, a kolejne zostaną pokazane za miesiąc podczas targów MWC 2022. Firma pochwaliła się też prototypem składanego smartfonu, którego zaletą ma być cena niższa niż u konkurencji.

Dzięki partnerstwu z ponad 80 operatorami w 160 krajach, TCL realizuje swoją misję zapewnienia błyskawicznego, niezawodnego i niedrogiego, a jednocześnie potężnego 5G, aby każdy mógł cieszyć się inteligentniejszym domem i życiem. Ponieważ nasze portfolio 5G rośnie wraz z serią TCL 30 i LINKHUB 5G, twoje ulubione wrażenia zostaną dopasowane do najwyższej klasy łączności, bogatego wzornictwa i konkurencyjnych cen, aby poprawić wrażenia z połączenia dla użytkowników na całym świecie.

– powiedział Aaron Zhang, dyrektor generalny TCL Communication

Seria TCL 30 to aż 8 urządzeń

W tym roku linia smartfonów TCL z serii 30 zawiera trzy smartfony z obsługą sieci 5G. Modele TCL 30 XE 5G oraz 30 V 5G będą dostępne w następnych tygodniach wyłącznie na rynku amerykańskim, natomiast TCL 30 5G wkrótce pojawi się w Europie. Prezentacja serii będzie kontynuowana podczas targów WMC 2022 w przyszłym miesiącu.

TCL 30 XE 5G ma 6,52-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Ekran ma małe wcięcie w górnej części, mieszczące obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 8 Mpix. Z tyłu są trzy aparaty w konfiguracji 13 Mpix + 2 Mpix (makro) + 2 Mpix (czujnik głębi). Wewnątrz obudowy pracuje chipset MediaTek Dimensity 700, wspierany przez 4 GB RAM-u i 64 GB pamięci masowej, rozszerzalnej o dodatkowe 512 GB za pomocą karty pamięci microSD. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 4500 mAh z szybkim ładowaniem 18 W.

TCL 30 V 5G ma wyświetlacz o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości FullHD+, a w wycięciu mieści się obiektyw przedniego aparatu o rozdzielczości 16 Mpix. Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 50 Mpix, a towarzyszy mu aparat ultraszerokokątny 5 Mpix oraz aparat makro 2 Mpix. Smartfon jest napędzany chipsetem Qualcomm Snapdragon 480, który współpracuje z 4 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej (+ karty pamięci do 1 TB). Wbudowany akumulator ma pojemność 4500 mAh i można go naładować z mocą do 18 W.

Ceny smartfonów nie zostały podane.

TCL Flex V

Firma TCL pracuje nad składanym smartfonem z klapką, znanym na razie pod nazwą Flex V (nazwa może ulec zmianie). Celem ma być stworzenie niedrogiego urządzenia, kosztującego około 600-700 dolarów, czyli znacznie poniżej ceny, z jaką na rynek trafił Samsung Galaxy Z Flip3 (około 1000 dolarów). Prototyp jest napędzany Snapdragonem 765G, ma 44-megapixelowy aparat przedni oraz zestaw 48 Mpix + 16 Mpix z tyłu. Tych ostatnich też można użyć do zrobienia zdjęcia selfie, w czym może pomóc zewnętrzny wyświetlacz. TCL Flex V ma 6 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej, a energię czerpie z baterii o pojemności 3545 mAh.

Zdjęcia TCL Flex V: GSMArena

