Jaki telewizor na lato 2022? TCL wprowadza nowości QLED i MiniLED

Rok 2022 będzie obfitował w wydarzenia sportowe, dla których warto zmienić telewizor na większy i nowszy. TCL przygotował nowe modele, kierowane między innymi do miłośników rozgrywek sportowych. Gracze również dostali ciekawą propozycję – telewizory z gamingowymi narzędziami.

TCL P635 i P638: Google TV za niewielkie pieniądze

Seria P wzbogaciła się o dwa nowe modele telewizorów: P635 i P638. To seria wyposażona w Google TV, wyróżniająca się eleganckim i funkcjonalnym wzornictwem, w tym brakiem ramek wokół ekranu. TCL P635 dostępny będzie w rozmiarach 75”, 65”, 55”, 50” i 43”.

Model TCL P635 należy do rodziny telewizorów 4K HDR, wyposażony w system dynamicznego ulepszania kolorów. Ponadto znajdziemy tu obsługę Game Master, ALLM (Auto Low Latency Mode), HDR 10 i Dolby Audio To czyni z TCL P635 solidną podstawę domowego centrum rozrywki. Uzupełnia go oczywiście system Google TV ze wbudowanym Asystentem Google. Można więc korzystać z licznych aplikacji dla telewizora i sterować nim bez wciskania przycisków pilota.

Model TCL P638 to z połączenie 4K HDR, Dolby Vision, HDR10 i 60 Hz Motion Clarity, które zapewnia szczegółowy i płynny obraz. Jeśli szukasz relatywnie taniego telewizora do oglądania rozgrywek sportowych, zacznij tutaj. Graczy ucieszy obsługa systemu Game Master, HDMI 2.1, ALLM oraz Dolby Atmos. P638 dostępny będzie w rozmiarach 65”, 55”, 50” i 43”.

TCL P73: Szersza paleta barw

TCL P73 to następca TCL P72. Poza wszystkimi zaawansowanymi systemami, które znajdziemy w niższych modelach, tu możemy liczyć także na Wide Color Gamut – a więc niemal całkowite pokrycie przestrzeni barw DCI-P3. Jest tu też wbudowany mikrofon, przeznaczony do obsługi asystenta głosowego Google. Można więc nie tylko obsłużyć telewizor bez wciskania przycisków, ale nawet bez sięgania po pilota. P73 aktualnie dostępny jest w rozmiarach 75”, 65”, 55”, 50” i 43”.

TCL C63: wyższy poziom rozrywki z QLED i dźwiękiem Onkyo

Seria C63 zastąpi zeszłoroczną C72. Telwizory QLED TCL C63 zostały wzbogacone między innymi o obsługę dźwięku Dolby Atmos oraz głośniki marki ONKYO. Nie zabrakło 4K HDR Pro i obsługi najnowszych formatów obrazu HDR, także HDR10+. Dzięki temu można komfortowo oglądać materiały z Disney+, Netflixa, Amazon Prime i HBO. Graczy zainteresuje możliwość pracy z obrazem 1080p z częstotliwością odświeżania 120 Hz i system Motion Clarity.

W wersjach 55” i większych telewizory TCL C63 wyposażone są w regulowaną podstawkę, która pozwala na umieszczenie pod telewizorem soundbara lub postawienie sprzętu na węższym meblu. Podczas prezentacji zauważyłam również, że powłoka na ekranie TCL C63 znacznie lepiej redukuje odbicia światła z wnętrza, niż w modelach z rodziny P. W Polsce C63 dostępny jest w rozmiarach 75”, 65”, 55”, 50” i 43”.

TCL C73: QLED i Game Master Pro dla wymagających graczy i kibiców

Telewizory serii C73 to naturalni następcy serii C72+, czyli modeli C728. To dość niezwykła seria, która powstała dla graczy i bardzo wymagających kibiców. W tej serii znalazł się monstrualny, 98-calowy model – największy w całej historii TCL Electronics. Widziałam go na własne oczy – robi niesamowite wrażenie. Prawie 2,5 metra przekątnej daje nam ekran o szerokości prawie 2,2 metra i wysokości ponad 1,2 metra.

Wszystkie modele QLED tej serii zostały wyposażone w 4K HDR Pro, dźwięk Dolby Atmos, głośniki sygnowane ONKYO oraz obsługę wielu standardów HDR, z Dolby Vision i HDR10+ włącznie. W serii C73 znalazły się modele wyposażone w Dolby Vision IQ (w modelach 55” i większych) dobierające parametry obrazu do aktualnych warunków w otoczeniu telewizora. Wybrane modele tej serii obsługują także Apple AirPlay 2 i można je połączyć z systemem inteligentnego domu HomeKit.

Poszczególne modele C73 różnią się także natywną częstotliwością odświeżania matrycy. W wersjach 43” i 50” jest to 60 Hz, w 55, 65 i 75” – 144 Hz, a w największych 85”

i 98” już 120 Hz. Modele wyróżnia także design – wersje 55”, 65” i 75” otrzymały centralną podstawkę z regulacją, modele 43”, 50”, 85” i 98” podparte są nóżkami po obu stronach ekranu. Aktualnie telewizory serii C73 dostępne są w rozmiarach 75”, 65” i 55”, dostępne w ofercie będą także wersje 98”, 85”, 50” i 43”.

TCL C83 i C93: Autorskie ekrany MiniLED

TCL jest pionierem wśród producentów telewizorów MiniLED i wciąż rozwija tę technologię produkcji ekranów. Najnowsze osiągnięcia trafiły do modeli C835 i C935. Tu TCL startuje z wyższego pułapu, bo najmniejsze przekątne to 55 cali dla serii C835 oraz 65 cali dla serii C935. Jest to podyktowane proporcjami przekątnej do kosztów produkcji – mniejsze modele są mniej opłacalne.

Seria C83 to ulepszona wersja zeszłorocznego C82, który został ciepło przyjęty przez klientów. To jednocześnie pierwszy na świecie telewizor QLED MiniLED z systemem Google TV. Możemy tu cieszyć się obrazem 4K HDR Premium 1500 oraz systemem 144 Hz Motion Clarity Pro, wygładzającym szybki ruch na ekranie. Szczytowa jasność sięga 1500 nitów, co robi niesamowite wrażenie podczas oglądania materiałów HDR10+ i Dolby Vision.

TCL C93 z kolei może śmiało konkurować z innymi telewizorami MiniLED, a także popularnymi modelami OLED. Jego szczytowa jasność sięga 2500 nitów. W większych modelach podświetlenie ekranu zostało podzielone na prawie 2 tysiące stref, co zapewnia precyzyjny kontrast, mimo dużej powierzchni.

Obie serie mają głośniki ONKYO, różną się jednak ich układem. C83 dostał system 2.1 (dwa skierowane w dół, subwoofer z tyłu), C93 zaś 2.1.2 (dwa w przód, subwoofer, dwa w górę) – tu więc można już sięgnąć po materiały z dźwiękiem Dolby Atmos. Tu też pojawiają się ciekawe funkcje dla graczy: Freesync Premium, odświeżanie z 144 Hz VRR oraz panel gracza z najpotrzebniejszymi informacjami o obrazie z gry.

Pora na cennik nowych telewizorów TCL, zależnie od serii i przekątnej ekranu:

TCL jest aktualnie drugim pod względem wielkości producentem matryc LCD na świecie, ale to nie koniec. W 2022 roku w Polsce zobaczymy także produkty AGD z logo TCL, a także telefony, tablety, soundbary, słuchawki, routery, laptopy i zegarki. TCL Electronics nie zamierza się ograniczać do jednej branży. Raczej zamierza zapewnić nam kompletny ekosystem urządzeń dla domu, spełniający wymagania cyfrowego życia. Poniżej zamieściłam zdjęcia niektórych produktów TCL, które już są bądź niebawem pojawią się na naszym rynku.

TCL 3189 – telefon spełniający wymogi normy IP68

TCL NXTPAPER 10c – tablet z autorskim, matowym ekranem LCD, stworzonym do czytania

Słuchawki TCL MOVEAUDIO s600 – najwyższy z pięciu modeli TWS, dostępnych w Polsce

TCL NXTBOOK GO 14 4G – laptop ze Snapdragonem 7c, modemem 4G i Windowsem 11

Przenośny modem 5G TCL LINKZONE

TCL LINKHUB – modem LTE Cat6 dla domu

TCL LINKHUB – modemy 5G Home Station (po prawej) i LTE Cat13 Home Station (po lewej)

TCL Electronics pochwalił się także, że w pierwszym kwartale 2022 roku przekroczył 10-procentowy udział w polskim rynku. Nic w tym dziwnego – oferta jest szeroka i elastyczna. Są zarówno telewizory niewielkie za mniej niż 2 tysiące złotych z popularnej serii C, przystępne modele 4K HDR z serii P63, jak i luksusowe, 98-calowe monstrum z serii C73. Odważę się powiedzieć, że TCL odniósł w Polsce spektakularny sukces.

Źródło zdjęć: Własne, TCL

Źródło tekstu: Własne, TCL