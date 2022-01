TCL ma trzy nowe tablety dla dzieci i trzy dla dorosłych

TCL podczas targów CES 2022 zaprezentował też nowe tablety. Jest ich aż sześć. Trzy z nich przeznaczone są dla dzieci, a trzy dla dorosłych. Jeden z nich ma nawet wyświetlacz przypominający papier.

TCL to potęga w świecie telewizorów i niewielki gracz na rynku smartfonów. Chińczycy mają jednak też apetyt na rynek tabletów. Podczas targów CES 2022 TCL zaprezentował aż sześć nowych tabletów. Trzy z nich przeznaczone są dla dzieci, a trzy dla dorosłych.

TCL NXTPAPER 10s

Zdecydowanie najciekawszy urządzeniem jest TCL NXTPAPER 10s. Ma on wyświetlacz o przekątnej 10,1 cala, który przypomina papier. Wpływa to na o wiele mniejszy wysiłek dla oczu. TCL zachwala też o 50% mniejszą emisję światła niebieskiego. Sam tablet jednak najtańszy nie jest. Ma kosztować 249 dolarów. W tej cenie otrzymamy układ MediaTek Helio P23, 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej. Urządzenie można obsługiwać rysikiem T-Pen. Akumulator ma pojemność 8000 mAh. Przedni aparat to 5 Mpix, a główny ma 8 Mpix. Od razu otrzymamy też TCL Kids, czyli bibliotekę treści specjalnie dla dzieci. Sam tablet nie jest jednak wyłącznie dla nich.

TCL Tab 8 4G

Drugim zaprezentowanym modelem jest TCL Tab 8 4G. Kosztuje on 129 dolarów. Co otrzymamy w tej cenie? Sercem tabletu jest układ MediaTek MT8766B,któremu towarzyszą 2 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej. Aparat główny to 5 Mpix, natomiast z przodu jest pojedynczy sensor 2 Mpix. Akumulator ma z kolei pojemność 4800 mAh. Wyświetlacz ma (jak sama nazwa mówi) przekątną 8 cali.

TCL Tab 10L

Najtańszym z tych tabletów ma być z kolei TCL Tab 10L. Wyświetlaczowi o przekątnej 10 cali towarzyszy naprawdę skromna specyfikacja. Zobaczymy bowiem MediaTeka MT8167B, 2 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej. Z obu stron będą sensory aparatu 2 Mpix. Akumulator również będzie najmniejszy: 4080 mAh. Na szczęście równie niska będzie cena - 99 dolarów.

TCL Tkee

TCL pokazał też trzy tablety dla dzieci TCL Tkee. Są one dostępne w trzech wariantach. pierwszy to b, drugi to Mid, a trzeci Max. Najmniejszy ma przekątną 7 cali, układ MediaTek MT8167, 1 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej. Do kompletu mamy zestaw aparatów 2 Mpix. Drugi ma wyświetlacz 8,5 cala, układ MediaTek MT8766B, 2 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej. Tutaj aparaty mają 5 Mpix. Największy ma wyświetlacz o przekątnej 10 cali, 2 GB RAM, 32 GB pamięci wbudowanej i aparaty 2 Mpix. Sercem modelu jest MediaTek MT8167B.

Zobacz: Koniec boomu na tablety? Dane sprzedaży nie zostawiają złudzeń

Zobacz: TCL zapowiada telewizory specjalnie dla graczy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: tcl

Źródło tekstu: tcl