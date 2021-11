Koniec boomu na tablety? Dane sprzedaży nie zostawiają złudzeń

Tablety cieszyły się olbrzymią popularnością w początkowym okresie pandemii. Jak jednak wynika z najnowszego raportu Canalys, w ostatnich miesiącach sprzedaż urządzeń tego typu zaliczyła znaczny spadek.

Canalys opublikował nowy raport dotyczący światowej sprzedaży komputerów w III kwartale 2021. Widać w nim zahamowanie pewnych trendów, które towarzyszyły nam od początku pandemii. W porównaniu z rokiem ubiegłym sprzedaż komputerów PC spadła o 2 procent. Podobnie ma się sprawa z Chromebookami, gdzie mówimy o spadku rzędu 9 procent.

Najgorzej oberwało się jednak tabletom, których łączna sprzedaż w III kwartale 2021 wyniosła 37,3 miliona sztuk. Dla porównania, w analogicznym okresie w roku ubiegłym sprzedano aż 44,2 miliona urządzeń, a to oznacza spadek rzędu 14,9 procent rok do roku.

Canalys: Apple rządzi na rynku tabletów

Liderem rynku tabletów niepodzielnie pozostaje Apple, które w ciągu ostatnich trzech miesięcy sprzedało ponad 15,2 miliona iPadów, co przekłada się na 40,4 procent udziału w rynku. Drugie i trzecie miejsce to odpowiednio Samsung (7,2 miliona sprzedanych urządzeń i 19,1 procent udziału) oraz Lenovo (4,3 miliona sprzedanych urządzeń i 11,3 procent udziału).

Warto w tym miejscu odnotować, że choć wyraźny trend spadkowy może sugerować, jakoby nad rynkiem tabletów przeżywał kryzys, to nie jest to do końca prawda. Choć skończył się boom, który obserwowaliśmy przez ostatnich kilkanaście miesięcy, sprzedaż tabletów nadal pozostaje dużo wyższa niż przed pandemią i nie powinno się to w najbliższym czasie zmienić.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Canalys