TCL 20 Pro 5G z bezramkowym ekranem AMOLED już w Polsce. Jest taniej!

TCL 20 Pro 5G miał swoją światową premierę w kwietniu, a teraz telefon wchodzi do sprzedaży w Polsce. Urządzenie kusi obiecującym ekranem AMOLED, szybkim układem Qualcomma z modemem 5G, a także wparciem dla programu Android Enterprise i obietnicą Androida 12.

TCL 20 Pro 5G zadebiutował właśnie na naszym rynku w szarej wersji kolorystycznej, w cenie 1999 zł. To taniej niż producent zapowiadał tuż po kwietniowej premierze – wtedy była mowa o kwocie około 2600 zł, co jednak nie przedstawiało się zbyt zachęcająco.

TCL 20 Pro 5G – czy warto?

Największym atutem TCL 20 Pro 5G , mocno podkreślanym przez producenta, jest zakrzywiony, 6,67-calowym wyświetlacz AMOLED Full HD+, który usprawnia technologia inteligentnego wyświetlania NXTVISION 2.0. Jest to rozwiązanie opracowane przy współpracy z Pixelworks i według producenta sprawia ono, że obraz jest bardziej szczegółowy i kontrastowy. NXTVISION 2.0 to również podwyższony poziom ochrony oczu oraz redukcja światła niebieskiego z certyfikatem TÜV Rheinland Low Blue Ligh. Producent chwali się, że jakość ekranu w TCL 20 Pro 5G potwierdza ranking obrazu DXOMARK, w którym ten model został nagrodzony 89 punktami.

TCL 20 Pro 5G obsługuje natywne odtwarzanie HDR10 w serwisie Netflix oraz zaawansowaną konwersję SDR do HDR w czasie rzeczywistym dla pozostałych platform streamingu wideo.

Sercem TCL 20 Pro 5G jest średniopółkowy, ale żwawy chipset Qualcomma – Snapdragon 750G – z wbudowanym modemem 5G, któremu towarzyszy 6 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Nie zabrakło rozszerzenia microSD na karty o pojemności do 1 TB. Interesującym rozwiązaniem jest funkcja Super Bluetooh, pozwalająca na jednoczesne podłączenie do telefonu nawet czterech urządzeń audio Bluetooth. Telefon zapewnia obsługę NFC.

Główny aparat ma rozdzielczość 48 Mpix (Sony IMX582), dodatek stanową aparaty: szerokokątny 16 Mpix, makro 5 Mpix i czujnik głębi 2 Mpix. Z przodu znalazła się aparat do selfie 32 Mpix z obsługą HDR.

Akumulator o pojemności 4500 mAh można szybko podładować z mocą 18 W, smartfon obsługuje także ładowanie bezprzewodowe.

Modelem TCL 20 Pro 5G zarządza Android 11 z opcją aktualizacji do Androida 12. Bonusem jest to, że smartfon został zakwalifikowany przez Google do biznesowego programu Android Enterprise Recommended. Każde urządzenie z takim certyfikatem jest weryfikowane pod kątem wymagań korporacyjnych oraz wydajności, spójności i aktualizacji zabezpieczeń.

