Tak będzie wyglądać Oppo A96 5G

Pojawiają się już wizualizacje kolejnego modelu Oppo. Będzie to średniopółkowy Oppo A96 5G.

W kwestii smartfonów z najwyższej półki Oppo jest bardzo konserwatywny - zamiast kilku różnych serii flagowców jak inni producenci, tutaj jest seria Find. Inaczej ma się na niższych półkach cenowych, tutaj oferta Oppo jest bardzo, ale to bardzo szeroka. Producent już szykuje swój kolejny model ze średniej półki. Będzie to Oppo A96 5G. Teraz wizualizacją nadchodzącego urządzenia podzielił się Evan Blass.

Wygląda na to, że możemy się spodziewać płaskiego wyświetlacza, podwójnego aparatu głównego i pojedynczego sensora z przodu. Będzie on znajdował się we wcięciu w kształcie dziurki. Jak widać kształt łezki wychodzi z mody. Niestety, nie wiemy jeszcze nic na temat dokładnej specyfikacji technicznej. Poza oczywiście tym, że możemy się spodziewać układu obsługującego łączność 5G. To już dawno przestała być wyłącznie cecha flagowców. Do premiery dojdzie jednak najprawdopodobniej jeszcze w tym kwartale. Oznacza to, ze reszta specyfikacji urządzenia powinna się pojawić niedługo.

Źródło zdjęć: evan blass

Źródło tekstu: evan blass