Oppo szykuje kolejny niedrogi telefon

Dzisiaj pisaliśmy, że Oppo zaprezentował nowego budżetowca. To jednak nie jest koniec, zielona firma szykuje kolejny niedrogi telefon.

Końcówka roku nie oznacza wcale, że producenci sprzętu wybierają się na urlop. Oppo ledwo co zaprezentował jednego budżetowca, a już pojawiają się informacje o kolejnym niedrogim telefonie. Nowe urządzenie przeszło już testy w bazie benchmarków Geekbench. Jest jednak pewien problem. Mianowicie nowy model Oppo przeszedł testy w starej wersji benchmarku. Zamiast piątej odsłony Geekbench zobaczyliśmy 4.2.3. Rezultat jest dość łatwy do przewidzenia - smartfon uzyskał podejrzanie dobre wyniki. W teście jednego rdzenia uzyskał on 2833 punkty, a w teście wielu rdzeni 7865 punktów.

Sercem urządzenia będzie Qualcomm Snapdragon 480 Plus, a akumulator będzie miał pojemność 4385 mAh. Z przodu będzie pojedynczy sensor 16 Mpix, a z tyłu 48 Mpix i 2 Mpix. W kwestii pamięci możemy się spodziewać kilku różnych wariantów. Do wyboru będzie 6, 8 i 12 GB RAM oraz 64, 128 i 256 GB RAM. Wersją systemu operacyjnego będzie Android 11. Nie wiemy jeszcze kiedy dokładnie nowy smartfon zadebiutuje i ile będzie kosztować.

Źródło zdjęć: oppo

Źródło tekstu: gizchina, wł