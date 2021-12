Oppo pominie serię Find X4. Winne stereotypy

Oppo szykuje kolejne flagowce ze swojej serii Find X. Okazuje się jednak, że z trójki od razu możemy przeskoczyć na piątkę. Powodem są silne w Azji stereotypy.

Oppo to bardzo konserwatywny producent. Konsekwentnie trzyma się tego, że flagowa seria ma być jedna. W przypadku tego chińskiego producenta są nią urządzenia z serii Find. Ostatnimi urządzeniami wchodzącymi w jej skład były te z serii Oppo Find X3. Informowaliśmy już o tym czego należy się spodziewać w przypadku jego następców. Na przykład model standardowy będzie miał układ MediaTek Dimensity 9000, natomiast wersja Pro będzie mieć Snapdragona 8 Gen 1. Powinniśmy się także spodziewać szybkiego ładowania w technologii 80 W zamiast 65 W, które widzieliśmy w poprzedniej generacji.

Nowa seria będzie jednak niewielkim postępem w stosunku do poprzedniej. Tuż po trójce nie zobaczymy jednak smartfonów Oppo Find X4. Okazuje się, że najpewniej będzie to seria Oppo Find X5. Powodów trzeba szukać w kwestiach metafizycznych. Wedle dalekowschodnich przesądów cyfra 4 nierozerwalnie związana jest ze śmiercią. Dlatego niektóre budynki nie mają czwartego piętra, a część azjatyckich producentów unika czwórek w nazewnictwie swoich urządzeń. Oppo zamierza jak widać do nich dołączyć.

Zobacz: Oppo Find X4 Pro może skorzystać z tego patentu

Zobacz: OPPO Find N – pozamiatał i ukłonił się skromnie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Oppo (Find X3 pro)

Źródło tekstu: xiaomitoday