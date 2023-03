Nadciąga wojna cenowa na Tajwanie. Szykuje się tańsza elektronika?

Nie jest tajemnicą, że większość elektroniki w obecnych czasach powstaje w Azji. Wygląda jednak na to, że spadek popytu zmusza mniejsze odlewnie do obniżki cen.

Chociaż mówiąc o producentach układów scalonych najczęściej pojawiają się takie firmy jak tajwańskie TSMC, południowokoreański Samsung czy amerykański Intel to na rynku jest znacznie więcej graczy. Są oni po prostu mniejsi, a więc operują na mniejszych zamówieniach i/lub starszych litografiach.

Obniżki cen to próba walki ze spadkiem popytu

Oczywiście nie każdy sprzęt to karty graficzne, procesory czy pamięci RAM. Kontrolery w samochodach, RTV i AGD czy innej pomniejszej elektronice z powodzenie korzystają ze starszych procesów produkcji. A najnowsze informacje sugerują, że te mogą doczekać się znacznych obniżek cen.

Dziennik United Daily News donosi, że mniejsze tajwańskie odlewnie szykują się do wojny cenowej. Mowa między innymi o UMC, PSM i VIS, ale również kilku mniej znanych podmiotach. Obniżki będą dotyczyły starszych, sprawdzonych już litografii. Mowa o rabatach od 10% do 20% dla nowych zamówień.

Skąd taka decyzja? Wspomniane firmy w ostatnich latach wielokrotnie podnosiły ceny. Wraz ze spadkiem popytu na ich usługi wiele linii produkcyjnych pracuje obecnie na od 50% do 60% mocy przerobowych. Odlewnie próbują więc zwiększyć stopień zainteresowania swoimi ofertami.

UDN twierdzi, że największy problem mają producenci z liniami 8-calowych wafli krzemowych, które produkują bardziej wyspecjalizowane układy scalone. W przypadku zakładów skupionych na 12-calowych waflach krzemowych jest znacznie lepiej i tutaj nie należy spodziewać się podobnych obniżek cen.

Problemem dla odlewni na Tajwanie jest również Samsung. Mówi się, że południowokoreański czebol również oferuje aktualnie zniżki na poziomie 10% dla nowych zamówień w starszych litografiach.

Co to oznacza dla nas, konsumentów? Raczej nie ma się co spodziewać, że elektronika z dnia na dzień drastycznie potanieje. Powinna jednak przestać drożeć. Na 8-calowych waflach krzemowych powstają głównie wyspecjalizowane układy takie jak czytniki linii papilarnych, sterowniki czy IC od sekcji zasilania.

Zobacz: TSMC ma problem. Intel kończy prace nad litografią 1,8 i 2 nm

Zobacz: Gracze nie są zainteresowani nowymi kartami AMD i NVIDII

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: United Daily News, oprac. własne