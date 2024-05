Taka będzie Xperia 1 VI. Oficjalna premiera jutro

Sony wkrótce pokaże swój nowy flagowy smartfon, czyli Xperię 1 VI. Urządzenie ma być trochę szersze od swojego poprzednika, tracąc w ten sposób jeden ze swoich wyróżników. O nowej Xperii wiemy jednak o wiele więcej.

W sieci opublikowano szczegółowe informacje na temat smartfonu Sony Xperia 1 VI, popierając ujawnione dane zdjęciami prezentacji japońskiego producenta. Dzięki temu na dosłownie godziny przed oficjalną premierą urządzenia możemy mu się lepiej przyjrzeć, a przy okazji poznać zmiany w stosunku do Xperii 1 V.

Zacznijmy od wyświetlacza. Ten przede wszystkim zyska nowe proporcje i zamiast 9:21 otrzymamy 9:19,5. Ekran nowej Xperii będzie więc zdecydowanie szerszy, przypominając kształtem na przykład to, co mamy w Samsungu Galaxy S24 Ultra (również proporcje 9:19,5). Będzie to jednocześnie najjaśniejszy wyświetlacz, jaki kiedykolwiek zastosowano w Xperiach. Będzie on typu LTPO, oferując odświeżanie obrazu w zakresie od 1 Hz do 120 Hz. Przy okazji jednak zmniejszy się jego rozdzielczość. W miejsce 4K z poprzedniczki, Xperia 1 VI będzie miała ekran o rozdzielczości FullHD+.

Wewnątrz obudowy, oczywiście odpornej na działanie pyłów i wody na poziomie IP65/68, będzie pracować układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Dla lepszej wydajności na pokładzie znajdziemy takie dodatki, jak Game Enhancer, optymalizator FPS czy komorę parową odprowadzającą ciepło. Natomiast za dostarczenie energii do wszystkich podzespołów zadba akumulator o pojemności 5000 mAh, który ma pozwolić na dwa dni pracy smartfonu. Da się go naładować między innymi bezprzewodowo.

Jeśli chodzi o fotograficzny arsenał, z tyłu znajdą się trzy aparaty. Główna jednostka będzie mieć matrycę Exmor T o rozdzielczości 48 Mpix, optykę Zeiss oraz optyczną stabilizację obrazu i ogniskową 24 mm i 48 mm (w odniesieniu do pełnej klatki). Będzie tu też aparat ultraszerokokątny z obiektywem 16 mm oraz teleobiektyw z obiektywem o zmiennej ogniskowej od 85 do 170 mm. Imponująco zapowiadają się możliwości wideo aparatu, który zarejestruje film o jakości 4K HDR z szybkością 120 klatek na sekundę. Ma się też pojawić nowa aplikacja Aparat, która połączy w jedno trzy wcześniej dostępne narzędzia. Osobno jednak mamy dostać aplikację Video Creator.

Xperia 1 VI ma też mieć większy przycisk aparat oraz nowy moduł głośnika, oferujący lepszą jakość dźwięku. Wciąż pozostanie tu gniazdo audio Jack 3,5 mm, możemy tę liczyć na takie technologie, jak 360 Reality Audio, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless, DSEE Ultimate i LDAC. A to wszystko w urządzeniu o grubości 8,2 mm i masie 192 g (Xperia 1 V ma 8,3 mm grubości i waży 187 g).

Nowy topowy smartfon firmy Sony, który światło dzienne ma ujrzeć już 15 maja 2024 roku, ma trafić na rynek z obudową w czterech kolorach: czarnym, platynowym, zielonym khaki i czerwonym.

Zobacz: Sony Xperia 1 VI na renderach. Gniazdo na słuchawki zostaje

Zobacz: Sony Xperia 1 VI bez tajemnic. Zoom robi wrażenie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Insider Sony / X

Źródło tekstu: Insider Sony / X