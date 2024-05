Sony Xperia 1 VI bez tajemnic. Zoom robi wrażenie

Serwis MSPowerUser dotarł do szczegółów specyfikacji nadchodzącego smartfonu Sony Xperia 1 VI. To będzie imponujący sprzęt... przynajmniej na papierze.

Sony nie idzie na rynku smartfonów

Umówmy się, Sony nie ma specjalnego szczęścia do swoich smartfonów i choć Japończycy zdają się zakrzykiwać rzeczywistość, najlepsze czasy smartfonowy biznes Sony ma już raczej za sobą. Firma jednak nie zamierza się poddawać i choć jej telefony to ostatnio bardziej dema technologiczne matryc producenta, lada chwila poznamy oficjalnie nowego flagowca.

Sony Xperia 1 VI (tak, te nazwy też by pasowało uporządkować), ma przynieść Snapdragona 8 Gen 3, jaśniejszy o 50% ekran niż u poprzednika (OLED, 19,5:9, odświeżanie 1-120 Hz, Bravia HDR), pełną obsługę Hi-Res Audio w tym nie tylko LDAC, ale też klasyczne złącze słuchawkowe 3,5 mm i akumulator 5000 mAh, który za sprawą nowych technologii oszczędzania energii ma zachować swoją żywotność przez 4 lata od zakupu.

Chyba jednak najwięcej dzieje się w kwestii aparatów. Sony chce dostarczyć użytkownikom doświadczenie jak z obcowania z lustrzanką i ma nawet jeden tylko dwa zoomy. Aparat ultraszerokokątny oferuje ekwiwalent ogniskowej 16 mm. Z kolei główny aparat ma ogniskową 24 mm i dodatkowe optyczne przybliżenie 2x, dające 48 mm. Trzeci z aparatów otrzymał natomiast zmiennogniskowy zoom od 85 do 170 mm, dający przybliżenie do 7x. W głównym aparacie zastosowano optykę "Exmor T for mobile" i matrycę CMOS, której rozmiar nie pojawił się niestety w przecieku. Wiemy natomiast, że nie zabraknie trybu makro.

