Sony Xperia 1 VI oficjalnie. Na taki telefon czekali fani marki

Sony Xperia 1 VI to nowy flagowy smartfon w ofercie japońskiego producenta. Urządzenie ma kusić mocnymi podzespołami i imponującymi możliwościami w zakresie fotografii.

Ku zaskoczeniu absolutnie nikogo firma Sony zaprezentowała swojego nowego flagowego smartfona: Sony Xperia 1 VI. Urządzenie zrywa z częścią charakterystycznych dla serii elementów, w zamian oferując szereg usprawnień.

Sony Xperia 1 VI - parametry techniczne

Najbardziej zauważalną zmianą w nowym telefonie Japończyków jest rezygnacja z wyświetlacz o proporcjach 21:9. Zamiast tego dostajemy bardziej tradycyjny panel LTPO OLED o przekątnej 6,5", odświeżaniu 120 Hz oraz rozdzielczości 1080 x 2340, co przekłada się na format 19,5:9. Jak łatwo zauważyć, także rozdzielczość jest niższa niż u poprzedników. Widocznie projektanci po latach uznali (słusznie zresztą), że 4K w przypadku tak małego ekranu to jednak lekka przesada.

Sercem urządzenia jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 sparowany z 12 GB i 256 GB pamięci wewnętrznej. Telefon posiada także gniazdo kart microSD, które staje się powoli rzadkością wśród urządzeń z tego segmentu. Akumulator to z kolei jednostka o pojemności 5000 mAh z obsługą "szybkiego" ładowania mocą 30 W. Jest też ładowanie bezprzewodowe, a całość pracuje pod kontrolą Androida 14.



Dużo miejsca w swojej zapowiedzi producent poświęca możliwościom fotograficznym smartfona. Na pokładzie znajdziemy potrójny aparat z główny modułem o rozdzielczości 48 Mpix oraz jednostką ultraszerokokątną 12 Mpix.

Interesująco wypada jednak przede wszystkim tutejsze tele, oferujące płynne przybliżenie w zakresie ogniskowych od 85 do 110 mm dla pełnej klatki (czyli zoom rzędu 3,5-7,1x). Dodatkowo aparat tele ma być wyposażony w dedykowany tryb makro, pozwalający na robienie zdjęć już z odległości 4 cm. To wszystko na papierze faktycznie wygląda obiecująco.

A jako ciekawostkę warto również dodać, że Sony Xperia 1 VI to chyba jeden z ostatnich telefonów tej klasy, który wyposażono w gniazdo jack 3,5 mm. W efekcie można do niego podłączyć ulubione słuchawki przewodowe bez konieczności zabawy z DAC-ami i przejściówkami. Ciekawe, czy to wystarczy, żeby nowa Xperia przekonała do siebie mobilnych melomanów?

Sony Xperia 1 VI - ceny i dostępność

Sony Xperia 1 VI do sklepów trafi na początku czerwca 2024. Europejska cena telefonu to 1399 euro, w związku z czym na naszym rynku można się spodziewać kwoty ok. 6000 zł... albo jeszcze wyższej.

Źródło zdjęć: Sony

Źródło tekstu: Sony