Sony wydłuża wsparcie dla swoich telefonów. Skorzysta już Xperia 10 II

Sony Xperia 10 II i Sony Xperia 10 III niedługo dostaną Androida 12. Pierwszy telefon nie miał jednak dostać tej aktualizacji...

Sony chyba wreszcie zrozumiał, że trzeba coś zmienić, by skusić nowych klientów do kupowania smartfonów Sony Xperia. Japończycy już wcześniej dobrze radzili sobie z szybkością wydawania nowych aktualizacji Androida, ale konkurencja konsekwentnie wydłużała wsparcie.

Teraz nadszedł czas na Sony. Pierwsze pogłoski, że to się stanie pojawiły się w japońskim Internecie już we wrześniu. Wtedy to pojawiły się doniesienia, że flagowce Sony Xperia 1 II oraz Sony Xperia 5 II dostaną Androida 13. Do tej pory Sony dawał swoim flagowcom dwie kolejne wersje Androida, a średniopółkowcom jedną. Xperia 1 II oraz Xperia 5 II powinny zatem skończyć na Androidzie 12.

Sony Xperia 10 II dostanie Androida 12, choć nikt się tego nie spodziewał

Wygląda jednak na to, że to prawda. Tuż po aktualizacji flagowców z serii Xperia II oraz Xperia III przyszła kolej na Androida 12 dla Sony Xperii 10 III. Japończycy poinformowali jednak, że razem z nią nowego Androida dostanie też starsza o rok Sony Xperia 10 II. Ona nie powinna była być już wspierana.

To oczywiście bardzo dobra nowina. Flagowce będą teraz wspierane trzema dużymi aktualizacjami, a średniaki dwiema. Według dotychczasowych przecieków seria Sony Xperia IV nie będzie ani trochę droższa niż seria III. Wygląda na to, że telefony Sony staną się atrakcyjniejsze dla potencjalnych kupujących.

