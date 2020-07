Słuchawki Realme Buds Q pojawią się w Europie

Chińska marka Realme pochwaliła się, że jej słuchawki Realme Buds Q znalazły już 25 tysięcy nowych właścicieli. Już za kilka dni produkt pojawi się również na terenie Europy.

Ostatnio informowaliśmy, że hiszpański oddział Realme wygadał się, że ósmego lipca chińska marka oficjalnie wprowadzi do Europy telefon Realme X50 5G, do którego będą dodawane słuchawki Realme Buds Q. Nie są one drogie, w Chinach kosztują 149 juanów, czyli około 84 złote. Każdy gratis jest jednak mile widziany. Na szczęście słuchawki nie będą na Starym Kontynencie dostępne tylko dla tych, którzy kupią również konkretny telefon. Będzie je można kupić osobno. Realme pierwotnie był marką skupioną na samych smartfonach, teraz jednak jej kierownictwo wprost mówi, że chce się stać wiodącą światową marką z dziedziny technologicznego stylu życia. To ciągle nowe sektory działalności.

Same słuchawki pojawiły się w maju w Chinach. W czerwcu otrzymały je Indie, jednak oficjalna sprzedaż zaczęła się 1 lipca. Realme pochwalił się, że sprzedał 25 tysięcy urządzeń jednego dnia. Te bezprzewodowe słuchawki mają łączność Bluetooth 5, starczą na 20 godzin działania na jednym naładowaniu i ważą 35,3 grama.

