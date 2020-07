Realme X 50 5G pojawi się w Europie

W styczniu na rynku zadebiutował Realme X50 5G. W końcu urządzenie trafi tez na rynek europejski. Już za kilka dni.

Realme X 50 5G był jednym z pierwszych telefonów z najnowszym standardem łączności. Zadebiutował on na początku stycznia w Chinach, teraz wreszcie zawita on do Europy. Takie wieści dochodzą do nas ze słonecznej Hiszpanii. Tamtejszy oddział firmy nie omieszkał się tym pochwalić. Do debiutu dojdzie ósmego lipca. Do telefonu dodawane będą słuchawki Realme Buds Q, które nie są co prawda zbyt drogie (w Chinach nie kosztują nawet różnowartości 100 złotych), ale przecież każdy gratis jest mile widziany.

Realme X50 5G to smartfon z wyświetlaczem przekątnej 6.57 cala, rozdzielczości Full HD+, proporcjach 20:8. Telefon napędza układ Snapdragon 765G, któremu towarzyszy 6, 8 lub nawet 12 GB pamięci RAM w najbogatszej wersji, natomiast w kwestii pamięci wbudowanej. użytkownik dostaje 128 lub 256 GB. Aparat główny jest poczwórny - 64 Mpix, 12 Mpix, 8 Mpix i 2 Mpix. Podwójny jest z kolei aparat przedni. Tam sensory mają po 16 Mpix oraz 8 Mpix. Akumulator z kolei ma pojemność 4200 mAh. Mozna go naładować ładowarką 30W.

Zobacz Realme 6s i Adventure Backpack debiutują w Polsce. Oto ich ceny

Zobacz Realme X3 SuperZoom oraz inne urządzenia marki debiutują w Polsce. Oto ich ceny

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: gsmarena