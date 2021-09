Samsung: kup słuchawki Galaxy Buds+, dostaniesz roczny dostęp do TIDAL Premium

Rusza nowa promocja Samsunga, tym razem na Galaxy Buds+. Osoby, które zdecydują się na zakup tych bezprzewodowych słuchawek, mogą otrzymać w prezencie 12-miesięczny dostęp do usługi TIDAL Premium.

Aby wziąć udział w promocji i otrzymać w prezencie roczny dostęp do usługi TIDAL Premium, wystarczy zakupić słuchawki Galaxy Buds+ i zgłosić się do udziału w akcji za pośrednictwem strony internetowej. Promocja trwa do 26 września 2021 r.

Zobacz: Samsung rusza z przedsprzedażą urządzeń Galaxy Z Fold3 i Z Flip3, Galaxy Watch4 i Galaxy Buds2

Zaoszczędzisz prawie 240 zł

Poza promocjami i okazjami podstawowa usługa TIDAL Premium kosztuje, dla klienta indywidualnego, 19,99 zł miesięcznie, czyli dzięki promocji Samsunga można zaoszczędzić prawie 240 zł. Ten rodzaj subskrypcji oferuje standardową jakość dźwięku, a do tego materiały wideo w jakości HD. Z kolei słuchawki kosztują 399 zł.

Skorzystanie z okazji wymaga tylko wykonania dwóch prostych działań:

Dokonaj zakupu słuchawek Galaxy Buds+ w okresie od 13 września 2021 do 26 września 2021 u partnerów handlowych, czyli największych sieci z elektroniką. Zgłoś się do udziału w promocji, wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie promocja-budsplus.samsung.pl w terminie do 29 września 2021. Do formularza należy załączyć dowód zakupu urządzenia.

Wysyłka mailowa nagrody (kodu do usługi TIDAL Premium) nastąpi w ciągu 21 dni kalendarzach od daty pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.

Organizator zastrzega, że pula nagród w promocji jest ograniczona. Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę. Promocja trwa do 26 września lub do wyczerpania puli nagród. O przyznaniu nagrody decyduje termin zgłoszenia do promocji.

Szczegółowe warunki oraz regulamin promocji można znaleźć na stronie: promocja-budsplus.samsung.pl.

Zobacz: Samsung Galaxy Buds+ - bezprzewodowe słuchawki, całe w czerwieni

Zobacz: Samsung Galaxy Buds Pro – tak powinny wyglądać słuchawki TWS!

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung