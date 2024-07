Nowość w zegarkach Samsung. Czujnik BioActive to przełom w monitorowaniu zdrowia

Samsung zapowiedział wprowadzenie zupełnie nowego czujnika BioActive, w który będą przyszłych zegarkach Galaxy Watch. Zaoferuje on zaawansowane funkcje predykcyjne i profilaktyczne, co będzie możliwe dzięki ulepszonym diodom i fotodiodom.

Już jutro światło dzienne ujrzą najnowsze zegarki Samsunga, czyli modele Galaxy Watch7 oraz Galaxy Watch Ultra. Koreański producent tymczasem zapowiedział, że jego nowe smartwatche otrzymają zupełnie nowy czujnik o nazwie BioActive. Jest on efektem koncentrowania się Samsunga na innowacjach w dziedzinie zdrowia cyfrowego, których celem jest ułatwienie użytkownikom śledzenia własnego zdrowia i samopoczucia. Integracja danych i analiz ma prowadzić do bardziej efektywnego i zorganizowanego doświadczenia wellness. Strategia Koreańczyków opiera się na dostarczaniu prostych i dokładnych narzędzi monitorowania zdrowia poprzez czujnik BioActive właśnie, który oferuje bardziej wszechstronne, spersonalizowane i precyzyjne informacje zdrowotne.

Nowy czujnik BioActive firmy Samsung

Czujnik BioActive ma odegrać kluczową rolę w zapewnieniu lepszej profilaktyki zdrowotnej na nadchodzących zegarkach Galaxy Watch. Dzięki zastosowanym ulepszeniom w projekcie, rozwiązanie to pozwoli na jeszcze dokładniejszy wgląd w zdrowie użytkownika. Inżynierowie Samsunga wprowadzili tu trzy ważne zmiany w stosunku do wcześniej stosowanego czujnika:

zwiększenie wydajności fotodiod odbierających światło,

dodanie dodatkowych kolorów diod LED,

optymalne rozmieszczenie diod na czujniku.

Koreański producent zwiększył wydajność każdej fotodiody, zmniejszając jednocześnie ich liczbę z ośmiu do czterech. Pozwoliło to na zintegrowanie większej liczby różnorodnych diod LED i ich optymalne rozmieszczenie. Nowy czujnik zawiera teraz diody LED niebieskie, żółte, fioletowe i ultrafioletowe, a także większą liczbę diod zielonych, czerwonych i podczerwonych. Ma to pozwolić na nowe możliwości w monitorowaniu zdrowia za pomocą zegarków Galaxy Watch.

Większa dokładność i nowe możliwości profilaktyki zdrowotnej

Jak informuje Samsung, optymalne rozmieszczenie zielonych, czerwonych i podczerwonych diod LED ustanawia nowe standardy w technologii noszonej, poprawiając dokładność i wydajność w szerokim zakresie wskaźników zdrowotnych. Nowy czujnik BioActive ma dokładniej mierzyć tętno, jakość snu, ciśnienie krwi, poziom tlenu we krwi i poziom stresu. Pomiar tętna podczas intensywnych ćwiczeń jest teraz podobno aż o 30% dokładniejszy w porównaniu do poprzedniego modelu.

Różnorodność kolorów diod LED i nowo zaprojektowane fotodiody otwierają nowe możliwości w przewidywaniu trendów zdrowotnych i podejmowaniu działań profilaktycznych. Pierwszą z tych funkcji będzie zaawansowany indeks produktów końcowych zaawansowanej glikacji (AGEs). To wskaźnik zdrowia metabolicznego i biologicznego starzenia się. Ten indeks, będący cennym biomarkerem, dostarcza informacji o biologicznym wieku użytkownika, pomagając podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące zdrowia. Indeks AGEs to jednak tylko jedna z wielu nowych zaawansowanych funkcji, które będą dostępne w nadchodzących zegarkach Galaxy Watch.

Zobacz: Mówcie, co chcecie, ale Polacy będą kupować to kontenerami. Samsung A35 – wideotest

Zobacz: Samsung Galaxy Ring. Znamy cenę elektronicznej obrączki

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Samsung

Źródło tekstu: Samsung