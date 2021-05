Samsung Galaxy Z Roll - znamy nazwę rozwijanego smartfona

Samsung zarejestrował znak handlowy "Z Roll". Prawdopodobnie pod tą nazwą zobaczymy w sklepach rozwijany smartfon producenta.

Samsung mocno skupia się w ostatnim czasie na poszerzaniu swojego portfolio składanych smartfonów z serii Galaxy Z. Szczególnie w tym roku ich rola mocno zyska na znaczeniu, biorąc pod uwagę, że Samsung Galaxy Z Fold3 prawdopodobnie będzie musiał wypełnić lukę po Samsung Galaxy Note21.

Wygląda jednak na to, że koreański producent ma zamiaru ograniczać się wyłącznie do składanych urządzeń. W Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Przemysłowej (EUIPO) zarejestrowany został znak handlowy "Z Roll". Można przypuszczać, że pod taką nazwą już niedługo na rynek trafi zwijany smartfon Samsunga.

Niestety o samym Galaxy Z Roll nie wiemy nic więcej. Producent pochwalił się co prawda prototypem urządzenia, jednak trudno ocenić, jak daleko są posunięte prace nad finalnym produktem. Tak czy inaczej wygląda na to, że w ciągu następnych kilku miesięcy czeka nas ostra rywalizacja o to, kto wypuści na rynek pierwszego rozwijanego smartfona. Jak dotąd faworytem było LG z modelem LG Rollable, jednak po wycofaniu się producenta z rynku urządzeń mobilnych na scenę wkroczyli kolejni pretendenci. Oprócz Samsunga swoje prototypy zaprezentowało także Oppo i TCL.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: GSMArena, LetsGoDigital