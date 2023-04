Samsung ułatwi wymianę baterii w nowych „składakach”

Samsung ułatwił już wymianę baterii w smartfonach z serii Galaxy S23, a teraz przyszedł czas na składane Galaxy Z Flip5 i Galaxy Z Fold5.

Jedną z nowości w smartfonach z serii Galaxy S23 jest łatwiejsza wymiana baterii. Aby ją wyjąć z wnętrze urządzenia (po otwarciu obudowy), wystarczy pociągnąć za specjalną "zakładkę". Nie ma potrzeby sięgania po żadne dodatkowe narzędzia czy substancje chemiczne do rozpuszczenia kleju. To mały, ale dobry krok do powrotu wymiennych baterii, czyli czasu, gdy iPhone był wyjątkiem, a nie regułą (jak to obrazowo przedstawił serwis Phone Arena).

Południowokoreański urząd regulacyjny certyfikował niedawno akumulatory do nadchodzących smartfonów Galaxy Z Flip5 i Galaxy Z Fold5. Na zdjęciach każdego z nich (w sumie to cztery baterie) widać specjalny uchwyt, który ma ułatwić wyjmowanie akumulatorów z urządzeń.

Samsung Galaxy Z Flip5 to urządzenie oznaczone numerem modelu SM-F731, natomiast zamontowane w nim akumulatory mają oznaczenia EB-BF731ABY oraz EB-BF732ABY. Oba ogniwa widać na zdjęciach.

Samsung Galaxy Z Fold5 to z kolei model SM-F946. Ten "składak" również będzie wyposażony w dwa akumulatory, oznaczone numerami EB-BF946ABY i EB-BF947ABY. Ich zdjęcia znajdują się poniżej.

W ubiegłym roku Samsung przetestował dwie różne pary baterii dla Galaxy Z Fold4: EB-BF721ABY/EB-BF722ABY i EB-BF723ABY/EB-BF724ABY. Zdecydował się na parę o największej pojemności, czyli drugą kombinację. Istnieje więc możliwość, że finalnie do nowych koreańskich "składaków" trafią inne baterie niż pokazane powyżej.

Większe wyświetlacze w nowych "Galaktykach"

Najnowsze doniesienia na temat tegorocznych składanych smartfonów Samsunga pokazują, że w nadchodzących urządzeniach urosną ekrany okładek. Ten w Galaxy Z Fold5 ma mieć 6,6 cala (6,2 cala w Galaxy Z Fold4), podczas gdy zewnętrzny wyświetlacz w Galaxy Z Flip5 urośnie do 3,8 cala (z 1,9" w Galaxy Z Flip4).

