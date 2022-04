Samsung Galaxy Z Flip4 coraz bliżej. Nie szykuje się obiecująco

Samsung pracuje nad kolejną odsłoną serii Galaxy Flip. Teraz dowiedzieliśmy się kolejnych szczegółów na temat modelu Samsung Galaxy Flip4.

Samsung pokłada bardzo duże nadzieje w sektorze składanych smartfonów. Już teraz koreański producent odpowiada za prawie 80% rynku tego typu urządzeń. Jeszcze bardziej ambitne plany Koreańczycy mają w stosunku do nadchodzącego modelu Samsung Galaxy Z Flip4. Samsung chce bowiem zamówić o wiele więcej wyświetlaczy do telefonu niż do modelu Flip3.

Samsung Galaxy Z Flip4 nie będzie taki wspaniały, ale i tak się sprzeda?

Genialny plan Samsunga może jednak nie okazać się tak skuteczny jak miał być. Okazuje się bowiem, że akumulator Samsunga Galaxy Z Flip4 wcale takiej dużej poprawy nad poprzednikiem miał nie będzie.

Model będzie miał bowiem akumulator o pojemności 3400 mAh. Dla porównania Galaxy Z Flip3 miał 3300 mAh i zanotował bardzo bardzo słabe wyniki w testach portalu GSMArena.

Pozostaje mieć nadzieję, że w ciągu tych kilku miesięcy, które dzielą nas od debiutu urządzenia dojdą do nas też bardziej obiecujące przecieki. No chyba, że Samsung wieszczy dobrą sprzedaż tylko na podstawie więcej ludzi kupi kupi składane smartfony, a prawie nie mamy konkurencji.

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: galaxyclub