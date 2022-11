Nowa aktualizacja psuje zegarki Samsunga

Samsung wypuścił aktualizację, która sprawiła, że niektóre zegarki Galaxy Watch4 i Galaxy Watch4 Classic przestały się włączać, a więc stały się bezużyteczne. By rozwiązać problem, trzeba oddać smartwatch do serwisu.

Wiele wskazuje na to, ze Samsung zepsuł ostatnią aktualizację oprogramowania układowego do zegarków z serii Galaxy Watch4. Update nosi numer R8xxXXU1GVI3 i, jak wynika ze zgłoszeń użytkowników z różnych krajów świata, powoduje problemy w ubiegłorocznych smartwatchach koreańskiego producenta.

Użytkownicy zegarków Galaxy Watch4 i Galaxy Watch4 Classic twierdzą, że po wgraniu aktualizacji R8xxXXU1GVI3 i zezwoleniu na ich wyłączenie/restart, urządzenia te nie chciały się już włączyć ponownie. To sprawia, że naprawa zegarka poprzez wgranie innej aktualizacji nie jest już możliwa w warunkach domowych i wymaga udania się do serwisu.

Samsung wie o problemach i wstrzymał aktualizację, obiecując wydanie wkrótce nowej wersji oprogramowania.

Zdajemy sobie sprawę, że ograniczona liczba modeli z serii Galaxy Watch4 nie włącza się po ostatniej aktualizacji oprogramowania (VI3). Zatrzymaliśmy aktualizację i wkrótce wydamy nowe oprogramowanie. Zalecamy konsumentom, którzy doświadczają tego problemu w przypadku zegarków z serii Galaxy Watch4, odwiedzenie najbliższego centrum serwisowego Samsung lub skontaktowanie się z centrum obsługi.

– napisał Samsung

Jak to czasem bywa w takich przypadkach, niektórzy użytkownicy posądzają koreańskiego producenta o celowe działanie, mające na celu przesiadkę na nowsze zegarki z serii Galaxy Watch5. Choć osobiście nie wierzę, ze to prawda, nie zmienia to faktu, że jest to kolejna wpadka Samsunga, która źle wpływa na wizerunek firmy.

