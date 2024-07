Nowy Galaxy Watch w dobrej cenie. Został tylko tydzień promocji

Galaxy Watch FE to najnowszy smartwatch Samsunga. Producent wprowadził go do sprzedaży kilka dni temu, ogłaszając na start dobrą promocję z obniżoną ceną. Warto się pospieszyć, bo wkrótce okazja się skończy.

Galaxy Watch FE to pierwszy smartwatch Samsunga z serii Fan Edition. Urządzenie może zainteresować nie tylko fanów marki, bo dostarcza sporo możliwości w przystępnej cenie. Na start została ona dodatkowo obniżona – zegarek można mieć za 749 zł. Lepiej nie zwlekać z decyzją o zakupie – taka cena obowiązuje tylko do 7 lipca. Później Galaxy Watch FE zdrożeje do 898,99 zł.

Galaxy Watch FE: mały, ale w pełni funkcjonalny

Galaxy Watch FE dostępny jest w rozmiarze 40 mm i trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, różowego złota i srebrnej. Na okrągłej kopercie znalazł się wyświetlacz Super AMOLED o średnicy 1,2 cala i rozdzielczości 396 x 396, chroniony szafirowym szkłem.

Za monitorowanie aktywności odpowiada czujnik Samsung BioActive. Galaxy Watch FE ma cały zestaw funkcji monitorujących codzienną aktywność, treningi sportowe (ponad 100 dyscyplin), a także aspekty zdrowotne.

Sportowców zainteresuje między innymi funkcja spersonalizowanych stref tętna obliczanych na podstawie wydolności organizmu użytkownika, po 10-minutowym biegu. Zegarek dopasowuje programy treningowe do użytkownika i ustawia cele, nie zabrakło też takich analiz jak mierzenie pułapu tlenowego (VO2 Max). Dostępna w zegarku analiza składu ciała (BIA) pozwala określić poziom tkanki tłuszczowej, mięśniowej i ilość wody w organizmie za pomocą szybkiego, 15-sekundowego pomiaru.

Galaxy Watch FE zwraca też uwagę opcjami monitorowania serca. Funkcja alarmu pozwala wykryć nadzwyczaj wysokie lub niskie tętno, a funkcja powiadamiania o nieregularnej pracy serca (IHRN) zapewnia monitorowanie rytmu serca oraz wykrywa migotanie przedsionków (AFib). Są też opcje pomiaru ciśnienia krwi oraz EKG.

Nie zabrakło również zaawansowanych funkcji dotyczących nocnego odpoczynku, od monitorowania cykli snu z wykrywaniem chrapania, po spersonalizowane wskazówki, a także pomocne w stworzeniu środowiska sprzyjającemu relaksowi.

Moc do pracy Galaxy Watcha FE dostarcza Exynos W920 1,18 GHz, który współpracuje z 1,5 GB pamięci RAM i 16 GB pamięci masowej. Galaxy Watch FE umożliwia korzystanie z płatności zbliżeniowych dzięki wbudowanemu modułowi NFC. Za czas pracy odpowiada akumulator o pojemności 247 mAh. Wszystkim zarządza system Wear OS Powered by Samsung z interfejsem One UI 5 Watch.

Promocja na zegarek Galaxy Watch FE za 749 zł obowiązuje do 7 lipca.



