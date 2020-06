W kolejnym zegarku Samsunga wróci fizyczna, obrotowa ramka

Jednym z najlepszych wyróżników inteligentnych zegarków Samsunga jest obrotowa ramka wokół wyświetlacza, która w najnowszych modelach przybrała nowoczesną, dotykową formę.

Samsung Galaxy Watch to ostatni zegarek tego koreańskiego producenta, w którym zastosowano fizyczny, obrotowy pierścień wokół ekranu, za pomocą którego obsługa urządzenia jest o wiele wygodniejsza niż za pomocą przycisków czy samego dotykowego wyświetlacza. Niestety, w nowszych zegarkach Galaxy Watch Active i Galaxy Watch Active 2 Samsung postawił na dotykową ramkę, która - choć spełnia to samo zadanie - nie jest już tak wygodnym elementem wyposażenia tego sprzętu.

Na stronie amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności (FCC) można znaleźć informacje o certyfikacie przyznanym nowemu zegarkowi firmy Samsung, w którym wróci fizyczna ramka obrotowa. Zdjęcie tylnej części nowego urządzenia ujawnia też nieco więcej informacji o nim. Na przykład to, ze będzie ono miało wykonaną ze stali nierdzewnej kopertę o rozmiarze 45 mm, czyli nieco mniej niż w zaprezentowanym jeszcze w 2018 roku modelu Galaxy Watch 46 mm.

Ekran następcy Galaxy Watcha będzie chroniony szkłem Gorilla Glass, a całość ma spełniać wojskowe normy wytrzymałości MIL-STD-810G. Podobnie jak to miało miejsce do tej pory, z nowego zegarka będzie można korzystać na basenie, ponieważ wytrzyma on ciśnienie wody wynoszące do 5 atmosfer (odpowiada to głębokości 50 metrów). Do tego łączność LTE, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth LE i GPS.

Według najnowszych doniesień, premiera nowego zegarka Samsunga ma się odbyć razem z premierą smartfonów z serii Galaxy Note20 i składanego Galaxy Fold 2. Wydarzenie ma się odbyć online w sierpniu tego roku.

Źródło tekstu: FCC, fonearena