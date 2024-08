Samsung Galaxy Tab A9+ Kids Edition debiutuje w kolejnym kraju

Samsung wprowadził swój tablet specjalnie dla dzieci w kolejnym kraju. Specyfikacja przeciętna, ale to nie o to ma tym modelu chodzić.

Samsung wprowadził swój tablet Galaxy Tab A9+ Kids Edition do kolejnego kraju. Pojawił się on w Indonezji pod koniec zeszłego roku. Tym razem przyszła pora na USA. Nowy tablet w przeciwieństwie do swojej normalnej wersji nie ma opcji 5G, działa jedynie na Wi-Fi.

Samsung Galaxy Tab A9+ Kids Edition czyli pelna kontrola rodzicielska

To nie jest jednak wszystko. Jak można się domyślić po nazwie - produkt ma wbudowane ograniczenia. Rodzice będą mogli ze swojej strony ograniczyć dostęp dziecka do konkretnych aplikacji, monitorować jego czas przy wyświetlaczu czy aktywność w Internecie.

Pod względem technicznym nowy tablet prezentuje się mocno przeciętnie. Sercem urządzenia jest układ Qualcomm Snapdragon 695. Wyświetlacz LCD ma przekątną 11 cali. Aparat główny ma 8 Mpix, a przedni 5 Mpix. Urządzenie ma akumulator o pojemności 7040 mAh. Naładować go można w technologii 15 W. Tablet ma 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej. Wersja dla dzieci kosztuje w USA 270 dolarów. To o prawie 100 dolarów więcej niż obecnie kosztuje tam normalny wariant.

Źródło zdjęć: samsung

Źródło tekstu: gizmochina, wł