Samsung Galaxy S25 dostanie więcej RAM

Nadchodzący Samsung Galaxy S25 pojawił się w bazie Geekbench, ujawniając kilka szczegółów dotyczących specyfikacji. Jeden z nich dotyczy pojemności pamięci RAM, która ma być większa niż w Galaxy S24.

Samsung Galaxy S24 różnił się od swoich większych "braci" nie tylko rozmiarem, ale również pojemnością pamięci RAM. Użytkownikom tego smartfonu musiało wystarczyć 8 GB, podczas gdy posiadacze modeli Galaxy S24+ i Galaxy S24 Ultra otrzymali 12 GB pamięci operacyjnej.

Na stronie Geekbench pojawił się nadchodzący Samsung Galaxy S25, a przy nim wielkość pamięci 10,75 GB. Oznacza to, że podstawowy model z nowej serii flagowców koreańskiego producenta otrzyma 12 GB RAM-u. To o 50% więcej niż w poprzedniku.

Otrzymaliśmy również kolejne potwierdzenie, że wszystkie wersje Galaxy S25 będą napędzane układem Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Oznacza to, że Samsung rezygnuje z Exynosa 2500, prawdopodobnie z powodu niskiej wydajności produkcji tego układu. Co więcej, Snapdragon 8 Elite w Galaxy S25 może być specjalną wersją tego układu ("for Galaxy"), co sugeruje jego podkręconą wydajność. Podobnie było w przypadku Snapdragona 8 Gen 3 w serii Galaxy S24 (u nas w Galaxy S24 Ultra) czy Snapdragona 8 Gen 2 w serii Galaxy S23.

W teście Geekbench, Galaxy S25 z oznaczeniem modelu SM-S931N (wersja dla Korei Południowej) uzyskał 2481 punktów w teście jednordzeniowym i 8658 punktów w teście wielordzeniowym. Wyniki te, w połączeniu z 12 GB RAM-u i Androidem 15, zapowiadają wysoką wydajność urządzenia.

Oczekuje się, że seria Galaxy S25 będzie obejmować trzy modele: Galaxy S25, Galaxy S25+ i Galaxy S25 Ultra. Niektóre źródła podają, że do tej rodziny zostanie dodany również model Galaxy S25 Slim, ale niekoniecznie w tym samym czasie.

Premiera nowych flagowych smartfonów Samsunga spodziewana jest w styczniu przyszłego roku.

