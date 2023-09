Galaxy S23 FE na filmach promocyjnych. Premiera coraz bliżej

Samsung wkrótce ma pokazać smartfon Galaxy S23 FE. Urządzenie to właśnie zostało pokazane na dwóch filmach promocyjnych, które pojawiły się w Internecie.

Samsung Galaxy S23 FE to bezpośredni następca debiutującego w styczniu 2022 roku modelu Galaxy S21 FE (Galaxy S22 FE nigdy się nie pojawił). Ubiegłoroczne urządzenie trafiło na rynek trochę zbyt późno, ponieważ wkrótce Samsung zaprezentował nowe flagowce z serii Galaxy S22, które pod wieloma względami były lepsze. Wiele wskazuje na to, że koreański producent nie popełni już tego błędu i Galaxy S22 FE, wieńczący niejako serię Galaxy S22, pojawi się znacznie wcześniej, bo już w przyszłym miesiącu.

O nadchodzących smartfonach wiadomo, że będą napędzane dwoma układami SoC, w zależności od rynku. Będzie to Exynos 2200 oraz Snapdragon 8 Gen 1. Ten drugi trafi na przykład na rynek amerykański. Smartfon ma mieć 6,4-calowy wyświetlacz AMOLED z odświeżaniem 120 Hz, a także trzy aparaty fotograficzne z tyłu: główny, ultraszerokokątny oraz teleobiektyw. Całość będzie zasilana akumulatorem o pojemności 4500 mAh z szybkim ładowaniem 25 W.

Filmy promocyjne, które wyciekły do sieci, skupiają się na epickim aparacie (epic camera) oraz epickim wyświetlaczu (epic display). Już nie możemy się doczekać, by sprawdzić, co kryje się za tymi hasłami.

Dostępność i cena

Oficjalna prezentacja smartfonu Samsung Galaxy S23 FE może się odbyć już 4 października 2023 roku, jak wynika z jednej z ujawnionych jakiś czas temu grafik. Na ten sam dzień firma Google zaplanowała premierę swoich najnowszych smartfonów. Oczekuje się, ze w Stanach Zjednoczonych ceny nowego Samsunga zaczną się od 599 dolarów (2636 zł). W Europie trzeba będzie zapłacić co najmniej 699 euro (3242 zł).

