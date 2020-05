Samsung Galaxy Note20 z lepszym akumulatorem niż mysleliśmy

Mamy dobra wiadomość dla wszystkich, którzy rozważają zakup nadchodzącego Samsunga Galaxy Note20. Telefon będzie miał bardziej pojemny akumulator niż mówiły poprzednie doniesienia.

W kwietniu informowaliśmy, że tegoroczny Samsung Galaxy Note20 będzie miał akumulator o pojemności 4000 mAh. Okazuje się jednak, że będzie on nieco większy. Do takich wniosków udało się dojść ekipie SamMobile po dokładnym przejrzeniu chińskich dokumentów certyfikacyjnych. Akumulator ma mieć bowiem pojemność 4300 mAh. Nie jest to zaskakująca wiadomość, jeśli spojrzymy na wersję Note20+.

Większy z nadchodzących Samsungów będzie miał bowiem akumulator o pojemności 4500 mAh i wyświetlacz o przekątnej 6,9 cala. Zwykły Note20 będzie miał z kolei wyświetlacz o przekątnej 6,7 cala, zatem nie dziwi niewielka tylko różnica w porównaniu z wersją z plusem. Co jeszcze wiemy o urządzeniach Samsuga? Na pewno będą miały 16 GB RAM, a ich układem będzie (w zależności od konkretnego rynku) Exynos 992 lub Snapdragon 865. Niestety zabraknie jacka 3,5 mm.

Źródło tekstu: sammobile