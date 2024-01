Samsung Galaxy Fit3 bez tajemnic. Opaska tuż przed premierą

O opasce sportowej Galaxy Fit3 słychać już od dwóch miesięcy, jednak Samsungowi udało się zachować w tajemnicy szczegóły techniczne urządzenia. Aż do teraz.

Samsung Galaxy Fit3 wcześniej zaistniał tylko na nieoficjalnych renderach, natomiast dane techniczne urządzenia pozostawały w tajemnicy. Poprzedni model, Galaxy Fit2, miał swoją premierę w 2020 roku, więc oczekiwania są duże. O tym, czy opaska je spełni, możemy przekonać się już teraz. Oddział Samsunga w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przedwcześnie ujawnił na swojej stronie grafiki Galaxy Fit3, a także najważniejsze informacje techniczne.

Samsung Galaxy Fit3 jak mały smartwatch

Najważniejszą zmianą w opasce Samsung Galaxy Fit3 jest większa koperta i ekran, dzięki czemu urządzenie bardziej przypomina niewielkiego smartwatcha.

Wyświetlacz nowej opaski to matryca AMOLED o przekątnej 1,6 cala i rozdzielczości 256 x 402. Ekran dochodzi niemal do samej krawędzi koperty, która wykonana jest tworzywa sztucznego, ale jej boki okala aluminiowa ramka z jednym przyciskiem z prawej strony. Galaxy Fit3 zapewnia wodoszczelność na poziomie ATM5 (do 50 m), wyróżnia się także normą odporności na pył i wodę IP68. Dostępne będą co najmniej trzy kolory – czarny, biały i różowy. Razem z paskiem opaska waży 18,5 grama.

Użytkownik opaski Galaxy Fit3 będzie miał do wyboru ponad 100 tarcz, będzie mógł także tworzyć własne wzory ze zdjęcia.

Opaska pozwoli na stałe monitorowanie tętna, snu, stresu i umożliwi rejestrowanie upadków. Ta ostatnia funkcja pozwoli w razie zagrożenia automatycznie wezwać pomoc. Niestety, zabrakło odbiornika GPS, opaska nie została też wyposażona w moduł NFC. Podczas treningu użytkownik do wyboru otrzyma ponad 100 dyscyplin sportowych.

Wśród innych funkcji znajdzie się także wyświetlanie powiadomień ze smartfonu czy sterowanie muzyką. Galaxy Fit3 nie został wyposażony w mikrofon i głośnik, nie pozwoli więc na prowadzenie rozmów, będzie jednak można zakończyć lub odrzucić połączenie, wysyłając wiadomość SMS z szablonu.

Czas pracy na baterii ma wynosić do 13 dni w standardowym trybie zastosowań. Funkcja szybkiego ładowania pozwoli zasilić akumulator od 0 do 65% w 30 minut. W zestawie znajdzie się dwustykowa ładowarka magnetyczna.

Mimo pewnych niedostatków Samsung Galaxy Fit3 zapowiada się interesująco. Zagadką pozostaje tylko cena i dokładna data premiery – na pewno nastąpi to już w najbliższym czasie.

Zobacz: Galaxy Fit3 – Samsung wraca z opaską sportową

Zobacz: Galaxy S24 Ultra się nie łamie, czyli samsung na torturach u Zacka

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Samsung, GSM Arena

Źródło tekstu: GSM Arena