Galaxy Fit3 – Samsung wraca z opaską sportową

Po trzech latach przerwy Samsung wraca do opasek sportowych. Na horyzoncie pojawił się nowy model Galaxy Fit3, z większym wyświetlaczem i konstrukcją przypominająca mały smartwatch.

Swoją poprzednią opaskę – Galaxy Fit2 – Samsung pokazał we wrześniu 2020 roku. Od tego czasu wyprowadzał na rynek kolejne modele zegarków Galaxy Watch i wydawało się, że odpuścił rynek smartbandów, ustępując miejsca Xiaomi, Huawei czy Realme. Ci producenci wciąż wprowadzają nowe modele opasek.

Samsung Galaxy Fit3 – pierwsze rendery

O Galaxy Fit3 na razie wiadomo niewiele, ale wiemy już, jak wygląda. Serwis Windows Report dotarł do renderów opaski Samsunga. Wynika z nich, że nowy model ma inną konstrukcję niż poprzednik – ma szerszą kopertą i większy wyświetlacz, w czym przypomina trochę modele takie jak Huawei Band 8. W porównaniu do Galaxy Fit2 (na zdjęciu otwierającym) różnica jest zauważalna – to już nie jest pasek z wyświetlaczem, tylko mały smartwatch. Jednocześnie koperta nowego modelu jest bardziej płaska, będzie więc łatwiejszy do noszenia.

Galaxy Fit3 na renderach ma kolor jasnoróżowy, ale należy się też spodziewać wersji czarnej i innych wariantów. Uwagę zwraca ładne wykończenie koperty – jej krawędzie i rogi są zaokrąglone, co nadaje całości bardziej subtelny wygląd, kojarzący się z produktami z wyższej półki.

Do wybierania funkcji służy duży przycisk na prawym boku koperty, a na jej spodzie widać czujnik biometryczny złożony z trzech elementów. Pasek wygląda na niewymienny.

Niestety, specyfikacji można się tylko domyślać. Na pewno w Galaxy Fit3 znajdzie się ekran AMOLED, a przekątna wyświetlacza nie powinna być mniejsza niż 1,4 cala. Windows Report przewiduje, że opaska będzie także wyposażona w moduł GPS, którego zabrakło w poprzednim modelu. Należy się też spodziewać solidnego zestawu funkcji sportowych i zdrowotnych, powinien poprawić się też czas pracy, który już w poprzedniku był dość dobry i sięgał 15 dni w standardowym trybie zastosowań.

Data premiery opaski Galaxy Fit3 nie jest znana, ale niewykluczone, że urządzenie ujrzy światło dzienne razem z serią Galaxy S24, co nastąpi w styczniu 2024.

Zobacz: Huawei Band 8 jest już w Polsce. Znamy cenę

Zobacz: Xiaomi Redmi Smart Band 2 za pół ceny. Musisz się pospieszyć

Źródło zdjęć: Shutterstock, WindowsReport

Źródło tekstu: WindowsReport, opracowanie własne