Masz samsunga? Pilne wieści. Chodzi o aktualizacje

Które urządzenia Galaxy otrzymają aż 7 aktualizacji Androida? Ich lista rośnie, a po wczorajszych premierach doszły nowe modele.

Obietnica aktualizacji systemu Android staje się coraz ważniejszym czynnikiem, decydującym o zakupie smartfonu. Samsung mocno podwyższył poprzeczkę, oferując 7 dużych wersji systemu dla swoich flagowych produktów. Które dokładnie urządzenia będą tak długo wspierane?

Siedmioletnia aktualizacja, w co wliczają się pełne wersje kolejnych generacji systemu Android, po raz pierwszy została przez Samsunga ogłoszona wraz z premierą tegorocznej, flagowej serii Galaxy S24. Na pewno na podobny okres wsparcia będą mogli liczyć użytkownicy następnej generacji telefonów Samsunga, Galaxy S25, ale na tym lista się nie kończy.

Lista się wydłuża – te telefony Galaxy dostaną Androida 21

Po wczorajszych premierach nowości Samsunga lista sprzętów, które dostaną 7 kolejnych wersji Androida, wydłużyła się i obecnie obejmuje następujące modele:

Samsung Galaxy S24,

Samsung Galaxy S24+,

Samsung Galaxy S24 Ultra,

Samsung Galaxy S24 FE,

Samsung Galaxy Z Fold6,

Samsung Galaxy Z Flip6,

Samsung Galaxy Tab S10+,

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra.

Wszystkie te smartfony i tablety weszły na rynek z Androidem 14, co oznacza, że – zgodnie z obietnicami producenta – powinny otrzymać nawet Androida 21. Posiadacze tych modeli będą się mogli także cieszyć aktualizacjami najważniejszych funkcji One UI i poprawkami zabezpieczeń Androida do 2031 roku.

Przez tak długi czas urządzenia zdążą się już mocno zestarzeć pod względem czysto sprzętowym, ale są na tyle wydajne, że nawet za te 7 lat powinny sprawnie działać, a polityka Samsunga dotycząca aktualizacji gwarantuje, że smartfony i tablety wciąż będą bezpieczne i wyposażone w kolejne nowości, wprowadzane do Androida przez Google.

Nabywcy smartfonów Galaxy z niższej półki też powinni mieć powody do zadowolenia. Samsung coraz bardziej wydłuża okres wsparcia także dla tańszych modeli i jak wynika z nieoficjalnych jeszcze doniesień, debiut nadchodzącego średniaka Samsung Galaxy A16 przyniesie obietnicę 6 dużych aktualizacji systemu Android i poprawek bezpieczeństwa. Tak długi czas powinien więc objąć wszystkie przyszłe generacje Galaxy A, łącznie z tymi najtańszymi modelami.

