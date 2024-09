Szukasz niedrogiego smartfonu? Samsung zyskał mocny argument

Producenci telefonów walczą o użytkowników nie tylko coraz lepszymi specyfikacjami, ale także wydłużając okres dostępności aktualizacji systemu. Samsung pomyślał nawet o najtańszych modelach Galaxy A.

Samsung dał już dobry przykład we flagowej serii Galaxy S24, wydłużając okres dostępności aktualizacji aż do 7 lat – przez taki czas użytkownicy będą mogli liczyć na duże wersje Androida. A co z innymi, tańszymi modelami?

Sześć lat aktualizacji dla budżetowca

Całkiem inaczej wyglądało to dotąd w przypadku urządzeń z niższej półki. Samsung albo nie określał czasu dostępności, albo oferował 3 czy 4 lata wsparcia, w zależności od modelu. Jak donosi TheTechOutlook, teraz ten czas wydłuży się aż do sześciu lat i mowa tu nie o tych droższych średniakach, ale modelach z najniższej półki. Nadchodzący Samsung Galaxy A16 ma otrzymać 6 dużych aktualizacji systemu Android i przez taki sam czas producent będzie dostarczał poprawki bezpieczeństwa.

Poprzedni model z tej linii, Samsung Galaxy A15, w dniu debiutu w Polsce kosztował zaledwie 599 zł. Jeżeli tak tani telefon będzie aktualizowany przez sześć lat, należy oczekiwać, że podobne zasady Samsung wprowadzi także dla innych, niekoniecznie drogich modeli Galaxy A.

Można oczywiście zastanawiać się, czy low-endowy telefon dla najmniej wymagających przetrwa próbę czasu pod względem czysto technicznym – niemniej jest to dobry krok do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu użytkowników Androida.

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że Samsung Galaxy A16 będzie wyposażony w ekran Super AMOLED o przekątnej 6,7 cala, w rozdzielczości Full HD+, z odświeżaniem 90 Hz i jasnością do 800 nitów. Moc dostarczy układ Exynos 1330 (5 nm), ma też powstać wersja z Dimensity 6100+. W obydwu wersjach telefon połączy się z 5G. W pracy pomoże do 8 GB pamięci RAM, a masowa dostępna będzie w wariancie 128 lub 256 GB. Energię dostarczy akumulator 5000 mAh. Zapowiada się więc całkiem przyzwoity telefon 5G dla tych, którzy nie chcą przepłacać i nie zamierzają zbyt szybko kupować nowego urządzenia.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak (Telepolis.pl)

Źródło tekstu: TheTechOutlook