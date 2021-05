Samsung znów się wygadał. Nadchodzi Galaxy A82 5G

Samsung potwierdził niedawno, że nadchodzi Samsung Galaxy S21 FE. Czekającym na tańsze modele może spodobać się zapowiedź kolejnego członka rodziny Samsung Galaxy A – Galaxy A82 5G.

Rodzina telefonów Samsung Galaxy A jeszcze nie jest kompletna. Niedawno informowaliśmy, że w Korei dostępny jest Samsung Galaxy Quantum 2 ze średniej półki cenowej. Ten model po pewnych modyfikacjach ma wejść na światowe rynki jako Samsung Galaxy A82 5G. Tym samym doda nowe możliwości do serii A, której „szczytem” jest aktualnie Galaxy A72, a solidną podstawę stanowi świetny Galaxy A52.

Już wcześniej słyszeliśmy plotki o tym, a teraz ten model pojawił się na liście telefonów, które dostaną kwartalną aktualizację bezpieczeństwa:

Skoro ten model dostanie kwartalną aktualizację, z pewnością nie będziemy na niego długo czekać. Kilka tygodni najwyżej. Czy warto na niego czekać, to już kwestia dyskusyjna. Na pewno cieszy ekran 6,7 cala typu AMOLED z odświeżaniem 120 Hz, akumulator 4500 mAh oraz ładowanie 25 W. Nie cieszy za to nieco już przestarzały Snapdragon 855+, choć w aktualnej sytuacji na rynku półprzewodników nie ma co wybrzydzać. Z tyłu ma się znaleźć potrójny aparat (64 MPix + 12 MPix ultraszerokokątny + 5 MPix makro). Oczywiście pod warunkiem, że nic się nie zmieni względem modelu Galaxy Quantum 2.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung, Android Central