Samsung zaliczył falstart. Telefon w sklepach przed premierą

Samsung Galaxy A53 właśnie trafił do pierwszych sklepów. Problem w tym, że telefon nie miał jeszcze premiery.

Samsung Galaxy A52 to telefon, na który wiele osób czeka bardziej niż na tegoroczne flagowce. Kolejny średniak powinien się w ofercie Koreańczyków pojawić już w najbliższych tygodniach. W każdym razie oficjalnie, bo nieoficjalnie część sklepów postanowiła nie czekać na zgodę producenta i wprowadziła go już do swojej oferty.

Samsung Galaxy A53 trafia do sklepów przed premierą

Sytuacja tego typu miała miejsce dwukrotnie. Jako pierwszy falstart zaliczył jeden ze sklepów w Serbii, gdzie Samsung Galaxy A53 został wyceniony na 350 euro (ok. 1650 zł). Można śmiało zakładać, że podobne pieniądze przyjdzie nam zapłacić także w Polsce.

Kolejny tego typu incydent miał natomiast miejsce w Kenii. Tutaj telefon trafił na sklepową półkę w cenie 45 500 szylingów kenijskich (ok. 1710 zł).

Samsung Galaxy A53 - specyfikacja

Dzięki przeciekom udało się potwierdzić część szczegółów dotyczących specyfikacji nowego średniaka. Z informacji umieszczonych na opakowaniu dowiadujemy się, że telefon zostanie wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 6,52", procesor Samsung Exynos 1200 oraz akumulator o pojemności 4500 mAh. Aparat ma z kolei rozdzielczość 64 MP i zostanie uzupełniony o dodatkową jednostkę ultraszerokokątną o rozdzielczości 12 MP i dwa moduły 5MP: makro i sensor głębi. Całość ma pracować pod kontrolą Androida 12 z nakładką One UI 4.

Oczywiście żadna z tych informacji nie jest na tym etapie dużym zaskoczeniem - choćby dlatego, że Samsung Galaxy A53 był w ostatnich miesiącach częstym bohaterem przecieków. Tego typu falstart ze strony sklepów z pewnością jednak nie jest po myśli producenta, który oficjalną premierę urządzenia zapowiedział na 17 marca 2022.

