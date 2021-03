Samsung Galaxy A52 i A72 najpewniej 17 marca

Już niedługo Samsung pokaże swoje nowe telefony ze średniej półki cenowej. Będą to Samsung Galaxy A52 oaz A72. Najpewniej pojawią się one 17 marca.

Świat technologiczny najbardziej fascynuje się flagowcami, ale to budżetowce i średniopółkowce odpowiadają za największą część rynkowego tortu. Średniaki z serii Galaxy A uratowały z kolei poprzedni rok dla koreańskiego Samsunga. Już niedługo oficjalnie zadebiutują modele Samsung Galaxy A52 oraz A72. Poprzednie doniesienia mówiły, że do premiery dojdzie w połowie marca. Teraz pojawiła się też data - najprawdopodobniej będzie to 17 marca. Samsung Galaxy A52 będzie dostępny w dwóch wersjach. Wariant 4G będzie miał Snapdragona 720G, natomiast wersja 5G będzie mieć Snapdragona 750G. Za pierwszy model będzie trzeba zapłacić 349 euro, a za drugi 429 euro.

Samsung Galaxy A72 ma jednak być dostępny jedynie w wersji 4G. Wygląda na to, że koreański producent nie chce ryzykować, że tańszy model skusiłby klientów mogących wybrać flagowca. Galaxy A72 ma kosztować 449 euro. Wszystkie nowe średniaki mają jednak mieć np. optyczną stabilizację obrazu, pyłoodporność oraz wodoodporność. Te cechy do tej pory wcale nie były takie oczywiste w smartfonach Samsunga z tej półki cenowej.

