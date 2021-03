Samsung Galaxy A50 dostaje Androida 11

Kolejny smartfon koreańskiego Samsunga dostaje najnowszą wersję Androida. Tym razem jest to model Samsung Galaxy A50.

W świecie Androida najdłużej wsparcie zapewnia HMD Global dla smartfonów marki Nokia, natomiast najszybciej swoje telefony aktualizuje japoński Sony. Największy producent tego typu urządzeń nie wyróżniał się do tej pory na polu uaktualnień. Teraz jest jednak o wiele lepiej. Najnowszą wersję Androida dostał bowiem smartfon Samsung Galaxy A50. To średniopółkowy model z 2019. Jeszcze nie tak dawno telefony tego typu dostawały co najwyżej jedną dużą aktualizację.

Teraz smartfon otrzymuje aktualizację o numerze A505FDDU7CUBC. Waży ona 1,8 GB i zawiera również marcowe poprawki bezpieczeństwa. Nie zabraknie też poprawy wydajności A50. Jak zwykle zresztą, aktualizacja wydawana jest stopniowo - nie wszyscy użytkownicy otrzymają ją w jednej i tej samej chwili. Android 11 dla Samsunga Galaxy A50 oparty jest na nakładce One UI 3. Nie jest to jednak najnowsza wersja autorskiego interfejsu koreańskiej firmy. W tym przypadku najnowszym wariantem jest One UI 3.1. Ostatnio nową wersję nakładki dostał Samsung Galaxy S10 Lite.

Źródło tekstu: sammobile, wł