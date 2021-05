Samsung Galaxy A22 - budżetowy smartfon na oficjalnych renderach

Samsung Galaxy A22 to nadchodzący budżetowy smartfon koreańskiego producenta. Do sieci trafiły oficjalne rendery oraz specyfikacja urządzenia.

Samsung Galaxy A22 będzie jednym z tańszych smartfonów w ofercie koreańskiego producenta. Nieoficjalne doniesienia sugerują, że zadebiutuje on w czerwcu i to od razu w dwóch wersjach: 4G i 5G. Jako że premiera coraz bliżej, nie powinno dziwić, że do sieci trafiły oficjalne rendery oraz informacje na temat specyfikacji obydwu wariantów.

Jeśli chodzi o design, obyło się bez zaskoczeń. Urządzenie wpisuje się w estetykę znaną z pozostałych urządzeń z serii A. W przeciwieństwie do droższych modeli mamy tu jednak nieco mniej rozbudowaną wyspę aparatu oraz wcięcie w wyświetlaczu zamiast okrągłego otworu na przednią kamerkę.

Samsung Galaxy A22 5G - specyfikacja

Jeśli chodzi o specyfikację, tu robi się całkiem ciekawie. Samsung Galaxy A22 5G ma być wyposażony w układ MediaTek Dimensity 700, wyświetlacz IPS o przekątnej 6,4" oraz potrójny aparat z główną jednostką o rozdzielczości 48 MP (pozostałe dwie jednostki mają 5 i 2 MP). Dostaniemy więc parametry zbliżone do większości niedrogich smartfonów z 5G.

Samsung Galaxy A22 4G - specyfikacja

Samsung Galaxy A22 4G również będzie wyposażony w procesor firmy MediaTek, jednak będzie to starszy układ Helio G80. Co ciekawe, wiele wskazuje na to, że dostaniemy tutaj lepszy wyświetlacz niż w wariancie 5G. Tańszy ma bowiem posiadać ekran o przekątnej 6,4", ale za to wykonany w technologii AMOLED. Tak w każdy razie sugeruje brak widocznego na obudowie czytnika linii papilarnych, który najpewniej znajdzie się pod wyświetlaczem. Tutejszy aparat również będzie bardziej rozbudowany niż w wersji z 5G. Przede wszystkim będzie posiadał aż cztery "oczka" - główny moduł o rozdzielczości 48 MP, a także trzy dodatkowe o rozdzielczościach 5, 2 i 2 MP.

Obydwa warianty mają dodatkowo posiadać na pokładzie akumulator o pojemności 5000 mAh. Niestety szybkie ładowanie będzie ograniczone wyłącznie do mocy 15 W.

Zobacz: Samsung Galaxy S21 Ultra 5G – smartfon, z którym nie przegapisz żadnej chwili

Zobacz: Samsung Neo QLED z ekranami mini LED do sportu i gamingu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: 91mobiles

Źródło tekstu: 91mobiles, GSMArena