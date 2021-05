Samsung Galaxy S21 Ultra 5G – smartfon, z którym nie przegapisz żadnej chwili

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G to nie tylko smartfon – to zaawansowany aparat fotograficzny, w którym szereg rozwiązań dba o to, żebyśmy nie przegapili żadnego ważnego ujęcia.

Smartfon to dla większości z nas nie tylko telefon. To także aparat – jeśli nie jedyny, to na pewno ten, który najczęściej mamy przy sobie. W takiej sytuacji ważne staje się nie tylko to, żeby taki smartfon robił ładne zdjęcia, ale żeby świetne efekty zawsze były na wyciągnięcie ręki.

Mało które urządzenie uosabia tę myśl tak dobrze, jak Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Koreańskim inżynierom udało się stworzyć jeden z lepszych smartfonów fotograficznych na rynku. Dzięki świetnej specyfikacji i kilku sprytnym rozwiązaniom możemy być pewni, że z jego pomocą uwiecznimy każdą ważną chwilę.

Najwyższa jakość dzięki matrycy 108 MP

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G został wyposażony w aparat z dużą matrycą o przekątnej 1/1,33” i rozdzielczości 108 MP, który daje gwarancję zdjęć naprawdę dobrej jakości. Wysoka rozdzielczość oznacza możliwość uwiecznienia nawet najdrobniejszych detali widocznych w kadrze. Duży rozmiar sensora pomaga z kolei uzyskać naturalny kontrast i kolory niezależnie od warunków oświetleniowych.

Bo właśnie – aparat Galaxy S21 Ultra 5G sprawdzi się nie tylko za dnia, ale także po zmroku. Wszystko za sprawą technologii Bright Night oraz dedykowanego trybu nocnego. Nawet w trudnych warunkach oświetleniowych możemy liczyć na świetne odwzorowanie kolorów i detali. Jeśli szukamy więc sprzętu do foto do uwiecznienia nocnego wypadu na miasto, nie mogliśmy lepiej trafić.

No ale oczywiście na nic nam duża matryca o wyśrubowanych parametrach, jeśli zdjęcia będą wychodziły poruszone. Właśnie dlatego szalenie istotny jest skuteczny autofokus oraz system optycznej stabilizacji obrazu (OIS). Na całe szczęście na pokładzie Galaxy S21 Ultra 5G nie zabrakło ani jednego, ani drugiego. Autofokus łączy technologię detekcji fazy, wykorzystywaną w profesjonalnych lustrzankach i bezlusterkowcach, z sensorem laserowym. Dzięki temu smartfon ustawia ostrość dokładnie tam, gdzie tego chcemy. Na dodatek robi to błyskawicznie, co być może nie jest aż tak istotne przy pejzażach, ale przydaje się, kiedy chcemy sfotografować nasze dziecko lub bawiącego się zwierzaka. Wbudowany system optycznej stabilizacji obrazu sprawia natomiast, że zdjęcie nadal pozostanie ostre, nawet jeśli nieco zatrzęsie nam się ręka.

Pięć aparatów na różne okazje

Główny aparat Galaxy S21 Ultra 5G oferuje świetną jakość obrazu. Jako klasyczny aparat szerokokątny jest także całkiem uniwersalny, jednak nie w każdej sytuacji sprawdzi się równie dobrze. Właśnie dlatego smartfon został wyposażony w aż cztery dodatkowe aparaty, zaprojektowane z myślą o różnych zastosowaniach.

Czasem wystarczy zmienić aparat...

Aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 12 MP świetnie sprawdzi się do fotografii krajobrazu i architektury. Pozwala on zmieścić w kadrze znacznie więcej niż podstawowa jednostka 108 MP i choć skuteczne korzystanie z niego wymaga trochę wprawy, to jednocześnie daje bardzo szerokie pole do popisu, jeśli chodzi o zabawę kompozycją. Po drugiej stronie skali mamy natomiast dwa moduły tele o rozdzielczości 10 MP z trzy- i dziesięciokrotnym przybliżeniem. Pierwszy z nich sprawdzi się szczególnie dobrze w przypadku zdjęć portretowych, natomiast drugi przy fotografowaniu odległych detali.

...by uzyskać zupełnie inne zdjęcie.

No i mamy też aparat przedni. Raczej nie trzeba tłumaczyć, do czego służy i gdzie leży jego siła – wie o tym każdy, kto kiedykolwiek zrobił sobie selfie. Ruletką bywa tylko jakość takich zdjęć, ale o to, korzystając z Galaxy S21 Ultra 5G, raczej nie trzeba się martwić. Dzięki matrycy o rozdzielczości 40 MP i autofokusowi z detekcją fazy nasze fotografie zawsze będą świetnie wyglądały.

Wygodne funkcje, które przydadzą się każdemu

Żeby zdjęcie było dobre, potrzeba jednak czegoś więcej niż tylko świetnego aparatu (lub aparatów). Właśnie dlatego Samsung Galaxy S21 Ultra 5G został wyposażony w szereg funkcji, które mają pomóc w uchwyceniu każdego zapierającego dech ujęcia i uwiecznieniu każdej ważnej chwili.

Wspomniane funkcje docenią przede wszystkim osoby nieco mniej zaawansowane. No bo postawmy sprawę jasno – nie każdy z nas jest profesjonalnym fotografem, a jednak każdy chciałby robić atrakcyjne zdjęcia. I Samsung Galaxy S21 Ultra 5G może im w tym pomóc. Właśnie z myślą o takich użytkownikach znajdziemy tutaj chociażby optymalizator scenerii, który automatycznie rozpozna fotografowany obiekt (np. architekturę, roślinę czy domowego zwierzaka) i dopasuje do niego takie parametry jak kontrast czy kolory. Dzięki temu fotografie wyglądają jeszcze lepiej bez konieczności późniejszej obróbki w zewnętrznych programach. Telefon może nam także udzielić wskazówek co do kompozycji. Biorąc pod uwagę, że czasem udane zdjęcie od nieudanego dzieli tylko pół kroku, to jest to naprawdę nieoceniona pomoc.

Samsung poszedł jednak o krok dalej i wyposażył swojego flagowca w funkcję, która jeszcze bardziej ułatwia wykonanie tego jednego, idealnego zdjęcia. Ba, niekoniecznie jednego. Mowa o trybie Jedno ujęcie. Po jego aktywacji wystarczy kliknąć przycisk migawki, a następnie nakierować telefon na interesujący nas obiekt. Smartfon nagra krótkie wideo, a następnie wybierze z niego najlepsze kadry, które możemy zapisać jako osobne zdjęcia. My musimy tylko wiedzieć, co chcemy sfotografować – Galaxy S21 Ultra 5G wykona całą resztę.

W trybie Jedno ujęcie smartfon sam wybierze za nas najlepszy kadr.

Ale oczywiście nie każdemu taki styl fotografii odpowiada. Są ludzie, którzy doskonale wiedzą, jak zrobić dobre zdjęcie i zależy im przede wszystkim na jak największej kontroli. Z myślą o nich na pokładzie znalazł się tryb profesjonalny, który pozwoli nam ustawić wszystkie parametry ekspozycji, a także zapisać obraz w formie pliku RAW. Ten ostatni da nam większe pole do popisu, kiedy przyjdzie do późniejszej obróbki zdjęcia.

Skoro o tym mowa, to retuszu zdjęć też możemy wygodnie dokonać bezpośrednio na smartfonie. Pomaga w tym rysik S Pen, który możemy dokupić jako osobne akcesorium, a który zmienia Galaxy S21 Ultra 5G w kompaktowy tablet graficzny. Różnica jest tylko taka, że większość tabletów graficznych nie posiada wyświetlacza Dynamic AMOLED 2X o niemal perfekcyjnym pokryciu palety Adobe RGB oraz jednego z najwydajniejszych na rynku procesorów mobilnych w postaci Exynosa 2100. Taki sprzęt świetnie sprawdzi się przede wszystkim w sytuacji, kiedy pracujemy w terenie, a chcemy szybko przygotować zdjęcie np. do publikacji w Internecie.



Jak widać, powiedzenie, że najlepszy aparat to ten, który mamy przy sobie, w przypadku Samsung Galaxy S21 Ultra 5G nabiera zupełnie innego znaczenia. To potężne narzędzie, z pomocą którego zrobimy niejedną udaną fotografię i to niezależnie od tego, czy jesteśmy profesjonalistą, czy amatorem, któremu zależy po prostu na fajnej pamiątce z wakacji.

