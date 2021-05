Samsung chce sprzedać 7 milionów składanych smartfonów w tym roku

Samsung coraz bardziej ufa składanym smartfonom. Zgodnie z najnowszymi prognozami Koreańczycy chcą ich sprzedać w tym roku aż 7 milionów sztuk.

Samsung to największy gracz na rynku smartfonów i jednocześnie najważniejszy producent w sektorze składanych urządzeń tego typu. To też firma, która od początku wierzyła w sukces tego segmentu i od początku była jego głównym budowniczym. W następnej połowie roku głównym telefonem, który ma być skierowany do tego segmentu będzie Samsung Galaxy Z Flip3. Koreańczycy planują sprzedać trzy miliony sztuk tego urządzenia. Ma to być niemal połowa z tego, co Samsung zamierza sprzedać w tym roku w tym sektorze. Koreańska firma chce bowiem sprzedać 7 milionów składanych smartfonów.

Telefon ma kosztować zaledwie 999 dolarów. To oczywiście dalej sporo, ale jak na składany segment, to jest to zadziwiająco wręcz mało. Tutaj jesteśmy przecież przyzwyczajeni do telefonów i dwukrotnie droższych. Miejmy zatem nadzieję, że składane smartfony stanieją niczym 5G w telefonach. Niedawno jeszcze była to ekskluzywna cecha, teraz - bardzo popularna. Nauczeni jednak doświadczeniem musimy stwierdzić, że najskuteczniejsi w zmuszaniu do obniżki cen są chińscy producenci. Trzeba zatem trzymać kciuki za większe zaangażowanie Chińczyków w tym segmencie.

