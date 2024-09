Rozmyślili się. Jednak wracają na rynek smartfonów

Chiński producent jednak się rozmyślił. Meizu wraca na rynek smartfonów i to już niebawem. Co tym razem zobaczymy?

Meizu to producent smartfonów, który poległ w starciu z rodakami z Xiaomi, Huaweiem czy markami należącymi do BBK Electronics (Oppo, Vivo, OnePlus, Realme). Nie udało mu się również znaleźć swojej niszy, jak koncernowi Transsion. Należącego do Transsion marki takie jak Infinix, Itel czy Tecno mają bowiem bardzo mocną pozycję w Afryce, czy na Bliskim Wschodzie.

Jednak będzie kolejny telefon Meizu

Meizu potem stał się własnością Geely. To firma z branży motoryzacyjnej. Należy do niej też Volvo, a w Polsce miała/ma budować samochód marki Izera. Ostatnio pisaliśmy, że Meizu dostarcza swój FlymeOS do samochodów i szykuje samochód elektryczny Meizu DreamCar MX.

Okazało się jednak, że wyjście z rynku smartfonów to jednak nie była ostateczna decyzja. Meizu pracuje nad nowym smartfonem. Znamy jednak tylko jedną rzecz na temat nowego urządzenia. To numer kodowy M469Q. Jest on jednak bardzo podobny do numeru M468Q, jaki nosił Meizu 21 Note. Telefon ten miał wyświetlacz o przekątnej 6,78 cala, akumulator o pojemności 5500 mAh i szybkie ładowanie 65 W.

