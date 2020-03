Nowy składany telefon na rynku. Oto Royole Flexpai 2

Jeżeli dobrze pamiętacie, to pierwsza generacja urządzenia - Royole Flexpai była zasadniczo pierwszym urządzeniem ze składanym ekranem na rynku mobilnym. Producent zdecydował się wreszcie na zapowiedzenie drugiej iteracji głośnego sprzętu

Sukcesor "pierwszego składaka" charakteryzuje się istotnymi zmianami w budowie. Przede wszystkim, warto zwrócić uwagę na nowy typ ekranu (trzecia generacja "Cicada Wing"), który charakteryzuje się wyższą trwałością, większym kątem złożenia ekranu oraz ulepszonymi: jasnością, kontrastem oraz kątami widzenia. Po rozłożeniu, użytkownik ma do czynienia z dużym panelem o przekątnej 7,8 cala w proporcjach 4:3. Nad wszystkim czuwa wydajny układ Qualcomm Snapdragon 865 sparowany z szybką pamięcią RAM LPDDR5 oraz przestrzenią na dane w technologii UFS 3.0. Co ciekawe, producent nie zdecydował się podać do wiadomości danych dotyczących pojemności - tego mamy dowiedzieć się dopiero w drugim kwartale, gdy nadejdzie oficjalna premiera rynkowa.

Trwałość ponad wszystko - taki jest Royole Flexpai 2

"Składaki" to przede wszystkim niecodzienne z punktu widzenia standardowych na rynku konstrukcji ekrany. Dlatego też, największy postęp z iteracji na iterację odbywa się właśnie w ich kontekście. Jak podaje Royole, wyświetlacz Flexpai 2 można złożyć i rozłożyć do 200 000 razy bez uszkodzenia panelu. Użyto w nim nanocząsteczek, które zapobiegają tworzeniu się wad wynikających ze zmęczenia materiału. Dodatkowo, lepsze są pokrycie kolorów oraz kontrast (nawet o 500 razy) w stosunku do standardowego wyświetlacza LCD.

W trakcie konferencji zapowiadającej Flexpai 2, CEO Royole, Bill Liu ogłosił strategiczne partnerstwo firmy z producentem ZTE. To zaś może oznaczać, że jeszcze w tym roku zobaczymy skierowany do szerszego grona konsumentów sprzęt Chińczyków bazujący na tym, co zostało zaprezentowane we Flexpai 2. Cóż, kibicujemy!

Źródło zdjęć: PCMag