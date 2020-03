Hammer pracuje za dwóch i ogłasza promocję. Gratis radio, dalmierz lub karta 100 zł

Do firm, które starają się dać coś od siebie w czasach epidemii, dołączyła także marka Hammer ze swoją nową promocją. Dzięki niej każdy podczas zakupu pancernego smartfonu, w zależności od modelu, może liczyć na jeden z gratisów: radio budowlane, dalmierz laserowy lub kartę zakupową o wartości 100 zł i przedłużoną gwarancję do 36 m-cy.

Promocją o nazwie „Hammer pracuje za dwóch” objęte są trzy smartfony: popularny Energy 18x9 (899 zł) i nowości - Energy 2 (699 zł) oraz Explorer (1099 zł), a każdy z nich proponowany jest w zestawie z ciekawymi dodatkami. W gratisie można zyskać radio budowlane lub dalmierz laserowy o wartości ponad 100 zł każdy albo samą kartę zakupową 100 zł i przedłużoną gwarancję.

Akcja „Hammer pracuje za dwóch” rozpoczęła się 25 marca i potrwa do 30 kwietnia br. lub do wyczerpania gratisów. Aby skorzystać z promocji, należy wypełnić formularz na dedykowanej stronie. Szczegóły znajdują się na https://www.hammeromania.pl/pracuje-za-dwoch.

Dodawane do Hammera Energy 2 radio budowlane cechuje wzmocniona obudowa IP45, dźwięk o łącznej mocy 12W z membraną basową, a do tego: radio FM, funkcja zestawu głośnomówiącego, panel z ekranem LCD i odtwarzanie muzyki przez: USB, microSD, AUX oraz BT. Radio jest zasilane tradycyjnie lub bezprzewodowo, za pomocą akumulatora Li-ion o pojemności 2000 mAh (czas działania ok. 4 godziny). Wartość radia to ok. 140 zł.

Do Hammera Energy 18x9 gratis jest dalmierz laserowy - akcesorium umożliwiające pomiar odległości od 20 centymetrów do 40 metrów. Ma funkcje automatycznego obliczania powierzchni i objętości oraz zapamiętywania 3 ostatnich pomiarów. Podaje wyniki na wysokokontrastowym, podświetlanym wyświetlaczu. Wartość dalmierza to 100 zł.

Natomiast do Hammera Explorer gratisy stanowią: karta zakupowa Sodexo o wartości 100 zł na dowolne zakupy honorowana w ponad 50 tys. punktów oraz gwarancja na urządzenie przedłużona do 36 miesięcy.

Promocja dotyczy wybranych smartfonów zakupionych w sklepie organizatora i w innych sklepach na terenie Polski (operatorzy, sklepy online, stacjonarne).

Źródło tekstu: Hammer